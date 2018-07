Sean McDermott føler seg oversett av NFF: - Null kontakt

Eliteserieprofilen mener selv han er god nok for både Norge og Irland. Nå er han i ferd med å glippe for Norges Fotballforbund.

McDermott har hatt halvannen god sesong i Kristiansund, og ble kåret til «Folkets Spiller» under Fotballfesten sist november. 25-åringen har fortsatt storspillet også i 2018-sesongen.

Det har gjort at interessen har vokst rundt sørlendingen, også med tanke på landslagsspill.

Han kvalifiserer nemlig til å spille for Norge gjennom sin mor, og Irland gjennom sin far.

For McDermott selv, så er det kun ett landslag som er aktuelt per dags dato.

- Irland har vært og sett en del kamper. De kom for å se mot Molde, og de følger veldig, veldig tett med på kampene mine. Jeg har forhåpninger om å være med dem på neste landslagssamling, sier McDermott til Nettavisen.

Ingen kontakt med Norge



Han forteller at keepertrener Seamus McDonagh allerede har vært på besøk i Norge for å diskutere fremtidig spill for Martin O'Neils mannskap.

- Hvis jeg fortsetter slik jeg gjør, så er målet å komme inn på landslaget. Det nærmer seg. Jeg føler det veldig sikkert at jeg blir tatt ut i løpet av sesongen.

McDermott har spill for Irland på ungdomsnivå, og har til gode å bli forhørt av det norske landslaget. Selv er han åpen for å spille for Lars Lagerbäck, selv om han selv innrømmer at vinduet er i ferd med å lukke seg.

- Det ville vært et vanskelig valg å ta mellom Norge og Irland, jeg er stolt over å være fra begge land. Jeg har null kontakt med Norge, det er ingenting. Akkurat nå er det Irland som har vist mest interesse, men vi må også huske på at de ikke har tatt meg ut ennå. Det er fortsatt et stykke igjen til å bli førstekeeper, som er målet mitt, sier McDermott.

Han er uansett klar på at han føler han er mer enn god nok både for Norge og Irland.

- Jeg mener jeg er god nok for både Norge og Irland, jeg ville ha tatt ut meg selv. Men jeg respekterer at det er andre de vil heller ha med. Slik er fotballen. Jeg har ikke noe problem med dette.

HAR BEDRE VALG: Per Joar Hansen mener at det norske landslaget har bedre valg per dags dato enn Sean McDermott.

- Med all respekt



Per Joar Hansen, assistenttrener på det norske landslaget, sier at McDermotts navn ikke har vært diskutert.

- Vi føler at vi har tre veldig gode keepere som har vært inne hos oss. Rune Jarstein er rangert som en av Bundesligaens beste keepere i Hertha Berlin, Ørjan Nyland har stått godt i Ingolstadt og Sten Grytebust har blitt kåret til Danmarks beste keeper. De har også spilt godt på landslaget, sier Hansen til Nettavisen.

Han er klar på at de tre nåværende keeperne på det norske landslaget har vist at de holder et høyere nivå enn det McDermott møter til vanlig i Norge.

- Det er ganske stor forskjell mellom Kristiansund og Hertha Berlin og Ingolstadt, med all respekt. De klubbene og de ligaene er ganske mye bedre enn Eliteserien, med all respekt å melde. Dette skjønner alle. Står du i mål i en klubb som er rangert høyere enn klubbene i Eliteserien så er det til fordel, sier Hansen.

Han er klar på at tror Kristiansund-keeperem kan ha en fremtid på det norske landslaget, men at det fortsatt er et stykke unna.

- Se på Ørjan Nyland og det han må gjøre for å være aktuell på landslaget. Han stod på U21-landslaget og hadde en del gode sesonger i Molde før han tok steget ut.

- Sean må bare være tålmodig, fortsette å stå bra i Kristiansund og levere prestasjoner på et veldig høyt nivå uke inn og uke ut. Det har han forsåvidt gjort, og så vil nok hans tid komme. Han er en ung mann, så han må ikke stresse så veldig, sier Hansen.

Han mener også at diskusjonen rundt det potensialet valget mellom to nasjoner ikke er unikt for McDermott, men vil påvirke flere spillere i fremtiden.

- Det er en evigvariende diskusjon dette med spillere som kan velge andre landslag, slik vil det være slik verden i dag ser ut. Det vil være mulig for mange, og det valget må de ta selv. Vi kan ikke påvirke det.

KJEMPEKAMP: Sean McDermott og KBK slo Molde 1-0 hjemme i juni. Her fra et tidligere oppgjør mot de blåkledde.

KBK-keeperen har kun fem måneder igjen av kontrakten sin på Nordmøre, og selv om han kan signere med ny klubb, så ønsker han å vente med alt fremtidssnakket til etter sesongen.

- Jeg prøver å ikke hoppe inn i noe som helst. Mitt mål er å spille i en av de største ligaene, og vil gjøre det jeg kan for å komme dit. Det kan bety å forlenge med Kristiansund eller dra til en annen klubb. Nå tar jeg ting litt én dag om gangen, sier McDermott.

Har ikke sett på kontraktstilbud



Han forteller at det er interesse fra klubber i både Norge og utlandet, men at han ikke ønsker å ta noe valg. Han har også fått et tilbud om ny kontrakt i KBK. Hva som står i den kontrakten vet han fint lite om:

- Jeg vet faktisk ikke hvor mange år kontraktsforslaget er på! Jeg sa veldig tidlig ifra at jeg setter pris på alt de gjør, og trives veldig godt , men at det ikke føles riktig å sette meg ned og forhandle om kontrakt akkurat nå, sier keeperhelten.

Og mye kan tyde på at skal det bli en overgang etter denne sesongen, så må det bli utenlands. KBK har nemlig fått en spesiell plass hos norsk-iren.

- Fokuset er å være her ut sesongen, og da vil jeg vurdere hva som er best for meg. Jeg trives jeg så godt i Kristiansund at det er vanskelig å se for seg å spille for en annen klubb i Norge, sier McDermott.

Han forteller at han er opptatt av å sette pris på det han har rundt seg nå, og det som blir gjort for at han skal kunne bli best mulig.

- Jeg føler at jeg har det bra her, og tar steg hele tida. Jeg må bli bedre på alt. Jeg vil bli best, det har jeg sagt siden jeg var liten. Jeg er god på alt, men skal bli bedre på alt. Jeg føler ikke jeg har et svakt punkt i mitt spill, samtidig må jeg bli bedre på alt, sier McDermott.

- Det handler om klubbens ambisjoner, og om man spiller i Europa så blir man jo fort mer ettertraktet. Slike ting spiller inn, men jeg føler jeg er god nok til å spille på et høyere nivå, og da er det naturlig at jeg ser den veien.

Han forteller at selv om KBK fortsetter å imponere i sin andre sesong i Eliteserien, så er målet fortsatt å holde seg i den øverste divisjonen i Norge. Selv setter keeperstjernen lista noe høyere.

- Etter som jeg mener det er så mye potensiale i denne spillergruppa og i klubben, så vil det ikke overraske meg om vi ender enda høyere enn i fjo, sier McDermott.

Skulle det skje, kan det fort være at sisteskansen skal ha mye ros. Etter 16 serierunder ligger Kristiansund på 8. plass i Eliteserien, og har sluppet inn 21 mål. Det er kun fire mer enn erkerival Molde på bronseplass.

I 2018 endte McDermott og KBK på 7. plass med totalt 40 poeng og 46 innslupne mål etter samtlige 30 kamper i Eliteserien.

