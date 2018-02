Seedorf tar over La Liga-klubb

Den tidligere Milan-stjernen Clarence Seedorf blir ny trener i La Liga-klubben Deportivo La Coruna. 41-åringen skal i første omgang lede laget ut sesongen.

Det offentliggjorde den spanske klubben på sin hjemmeside mandag.

Seedorf etterfølger den tidligere ungdomstreneren Cristobal Parrolo, som fikk hovedtrenerjobben slengt i fanget etter at Pepe Mel mistet jobben etter bare ni serieomganger i Spania.

0-5-tapet mot Real Sociedad fredag ble Parrolos siste kamp ved roret.

Seedorf startet trenergjerningen sin i sin gamle klubb Milan i 2014. Klubblegenden spilte i den italienske klubben i ti år. Nederlenderen spilte også for Ajax, Sampdoria, Real Madrid og Inter i løpet av en suksessrik karriere. Han ble den første spilleren som vant mesterligaen med tre ulike klubber.

Seedorf beholdt bare jobben i Milan i fire måneder. Den tidligere midtbanespilleren ledet klubben i totalt 20 kamper. Ti endte med seier, mens det ble åtte tap og to uavgjort.

41-åringen tok senere over kinesiske Shenzhen i 2016, men mistet jobben etter at han ikke klarte å lede klubben til opprykk fra nivå to.

I desember 2017 ble Seedorf presentert som manager i brasilianske Atlético Paranaense, men sent i måneden ble avtalen kansellert etter at partene ikke klarte å bli enige om en avtale.

Med manageren ledig på markedet slo Deportivo til i et forsøk på å unngå nedrykk. Laget har tre poeng opp til sikker plass i La Liga.

