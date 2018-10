Seerne raste under Barcelona mot Real Madrid - rettighetshaver legger seg flat: - Kampen er ødelagt

Kritikken haglet på sosiale medier.

Kampen pågår fortsatt

Barcelona tar i mot Real Madrid hjemme på Camp Nou i LaLiga i en kamp som ofte omtales som «verdens største klubbkamp». For norske seere har ikke kampen vært helt enkel å se.

Det er nemlig Strive Sport og IMG som har rettighetene i Norge, og deres strømningstjeneste har hatt problemer gjennom hele den første omgangen.

Det har fått flere på sosiale medier til å reagere veldig sterkt.

Blant dem er TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

- VAR på jobb i Barcelona mot Madrid. 2-0. Men det er godt de ikke må bruke Strive, for med de bildene på min skjerm er det ikke lett å se hva som egentlig skjer, skriver Mathisen.

VAR på jobb i Barca-Real. 2-0. Men det et godt de ikke må bruke Strive, for med de bildene jeg har på min skjerm er det ikke lett å se hva som egentlig skjer... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) October 28, 2018









Lars Tjærnås, som jobber som sjefsspeider i Vålerenga, og fotballekspert for Viasat er heller ikke fornøyd med det strømningstjenesten har levert.

Det var klarere bilder fra stumfilm med Chaplin i 1920 enn det Strive klarer å vise fra Clasico i 2018 — Lars Tjærnås (@Tjaernas) October 28, 2018

- Det var klarere bilder fra stumfilm med Chaplin i 1920 enn det Strive klarer å vise fra Clásico i 2018, skriver Tjærnås.

Også olympisk- og verdensmester Håvard Lorentzen har problemer med tjeneste.

Elendig. Få det tilbake på viasat https://t.co/IG9mog6e8t — Håvard Lorentzen (@hoawi) October 28, 2018

- Elendig, skriver Lorentzen på Twitter.

De er to av mange som raser på sosiale medier:

Strive hopper så mye frem og tilbake i tid at jeg nettopp så månelandingen. — Kenneth A. Gausen (@kennethgausen) October 28, 2018









Fryktelig dårlig kvalitet på dette Strive-greiene. El Clasico så godt som umulig å se pga hakking, dårlig kvalitet, lang lag og hopping fram og tilbake i tid. — Jan Tore Guggedal (@jtguggedal) October 28, 2018





Bare min Strive som sa god natt rett før straffesparket i El Clásico? Flott timing. — Arilas Ould-Saada (@arilasos) October 28, 2018





Flere på sosiale medier klaget spesielt på at tjeneste hadde hengt seg opp da Barcelona ble tildelt straffespark på stillingen 1-0.





Legger seg flat

Til Nettavisen forteller Nicklas Brunzell, som jobber både med IMG og Strive, at de kun kan legge seg flate, og beklage for problemene i den første omgangen.





- Vi venter på beskjed om hva som ligger bak problematikken. Vårt tekniske team sitter i London. Sannsynligvis er det slik at det en undervurdering av trykket fra leverandør hva gjelder streamingtjenesten. Det er sannsynlig der problemet ligger, sier Bruzell.





Han har fått med seg kritikken som har kommet på sosiale medier. Han forstår at folk er forbanna.





- Det finnes ingenting å si, jeg legger meg helt flat. Jeg sitter selv foran TVen og skulle se kampen. Kampen er ødelagt. Vi er vanvittig lei oss, men det hjelper ingenting, sier Brunzell.





- Vi er skuffet over at det ikke fungerer når vi skal vise verdens største fotballkamp. Selvsagt vil vi bare at det skal fungere, så alle skal få nyte fotballen. Vi har direkte kontakt med vårt tekniske team, og kan kun håpe at andre omgang blir bedre. Men vi legger oss helt flate.





Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å kompensere de som har betalt for strømningstjenesten.





- Det er alltid for tidlig å si akkurat nå, men det er selvsagt slik at man betaler 79 kroner i måneden for å se 20 kamper i uken i LaLiga og Serie A. Ut fra dette perspektivet er dette en tjuendedel av det som er tilgjenglig.





- Det enkleste svaret her er at det er noe vi må se på. Vi har ikke tatt en avgjørelse rundt dette, sier Brunzell.





I skrivende stund står det 2-1 til Barcelona etter at Coutinho gav hjemmelaget ledelsen, før Luis Suárez doblet fra straffemerket. Marcelo reduserte for Julen Lopeteguis menn.





