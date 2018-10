Seks tegn på at Mats Zuccarello snart er ferdig i New York Rangers

New York Rangers kommer trolig til å trade Mats Zuccarello.

Artikkelen er skrevet av Nitten.no-redaktør Roy Kvatningen.

Mens manhattanlaget tilhørte eliten i NHL, var Mats Zuccarello en av lagets mest fremtredende spillere. Han toppet poengligaen internt i klubben etter fire av de fem siste sesongene.

Nordmannen har 42 assists mer enn noen andre spillere i Rangers i denne perioden. Hans 281 poeng er 61 poeng mer enn nummer to (Derek Stepan) og 65 mer enn nummer tre (Chris Kreider).

Likevel tjener sju spillere i New York Rangers mer enn Zuccarello.

Klubbledelsen burde altså være svært fornøyd med lagets nummer 36. Det er nok også manager Jeff Gorton og president Glen Sather. Hvis ikke, hadde de allerede tradet ham.

A PÅ BRYSTETE: New York Rangers har ikke utnevnt en kaptein etter at Ryan McDonagh ble tradet. I stedet deler fem av dem på å spille med en A på brystet.

Nå ser vi tydelige tegn til at de planlegger å gjøre nettopp det – trade Mats Zuccarello fra Rangers.

Tenk over dette:

1) New York Rangers har ikke utnevnt en kaptein etter at Ryan McDonagh ble tradet. I stedet deler fem av dem på å spille med en A på brystet. Marc Staal gjør det permanent, mens Zuccarello gjør det kun i hjemmekampene. Hvis Zuccarello hadde vært med i framtidsplanene til Rangers, hadde han fått C-en.

2) Zuccarellos fireårskontrakt er fullført 1. juli 2019. Da kan han signere for en hvilken som helst klubb i NHL. Playmakeren har selv sagt at han ønsker å bli værende i Rangers, selv om laget er i starten av en «rebuild». Enn så lenge har vi ikke hørt noe om at partene er i samtaler om en ny kontrakt.

3) Nettopp det at Rangers er i en rebuild, er i seg selv et argument for at han kommer til å bli tradet. Rangers ønsker å skaffe seg flest mulig spennende, unge og talentfulle spillere, og Rangers ønsker å skaffe seg derfor også høye draftvalg. En trade av Zuccarello kan muligens gi begge deler i retur.

PÅ VEI UT? Mats Zuccarello.

4) Like etter at David Quinn ble ansatt som trener i sommer, reiste han til Sverige for å snakke med klubbens svenske spillere: Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad og Jesper Fast. Han tok seg ikke bryet med å ta den korte turen over grensen til Norge.

Litt senere unnskyldte han dette med at han ikke var klar over at Norge grenset til Sverige. Nå er ikke amerikanere generelt opptatt av europeisk geografi, men det virker merkelig at en mann som har tilbrakt 18 år som ansatt på universiteter, verken vet dette eller tar seg bryet med å undersøke hvor lagets beste offensive spiller kommer fra.

5) I sesongens første kamp, et 2-3-tap mot Nashville Predators, var førsterekka til Rangers skuffende. Da en journalist indikerte overfor Quinn at Zibanejad, Pavel Butsjnevitsj og Chris Kreider ikke hadde sin beste dag, svarte treneren «det er å si det forsiktig». Likevel fikk ikke Zuccarello sjansen i førsterekka i neste kamp. I stedet spilte han med Jimmy Vesey og Kevin Hayes. Nå er ikke dette alene et tegn på at Zuccarello skal trades, bare så det er sagt. Zuccarello spilte nest mest av alle forwards i neste kamp og Quinn ønsker kanskje bare å spre sine beste spillere over flere rekker. Men ettersom både kampen mot Predators og Buffalo Sabres etterpå endte med tap, er det verdt å merke seg at Quinn ikke på noe tidspunkt viser interesse for å bruke Zuccarello sammen med de andre toppspillerne. Det er jo rimelig vanlig å toppe rekkene mot slutten av kamper hvor man ligger under.

6) Journalist Larry Brooks i The New York Post, som er godt informert om alt vedrørende New York Rangers, virker overbevist om at Mats Zuccarello blir tradet før deadline 25. februar. «Kevin Hayes og Mats Zuccarello, to vordende free agents, vil spille på «Hallo, jeg må være på vei bort»-rekka sammen med Jimmy Vesey», skrev Brooks i en kronikk i forrige uke.

I sum ser det ut til at New York Rangers er innstilt på å skille lag med sin mest populære utespiller, cirka åtte år etter at han kom til manhattanlaget. Zuccarello debuterte for Rangers 23. desember 2010.

Denne saken er levert av det nye, norske hockeymagasinet Nitten.no.

Mest sett siste uken