Selvmål felte Jarstein og Skjelbred

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred jaktet tre poeng for Hertha Berlin borte mot Stuttgart, men vertene vant 1-0 etter et selvmål av Niklas Stark.

Jarstein og Skjelbred spilte hele kampen for bortelaget, men maktet ikke å bidra til poeng. Starks selvmål ble kampens eneste scoring. Den kom etter 78 minutters spill.

Resultatet gjør at Hertha taper terreng til lagene på øvre halvdel av tysk Bundesliga. Hovedstadslaget har 24 poeng etter 18 kamper. Stuttgart har 20 poeng.

Iver Fossum fikk en omgang som innbytter da hans Hannover sikret en knepen 3-2-seier hjemme mot Mainz. Niclas Füllkrug ble helten med sitt hattrick for hjemmelaget. Yoshinori Muto og Alexander Hack scoret gjestenes mål.

Hannover står med to poeng mer enn Hertha så langt. Mainz har bare 17 og pustes i nakken av lagene under nedrykksstriden.

Øvrige kamper lørdag: Augsburg - Hamburg 1-0, Frankfurt - Freiburg 1-1, Werder Bremen - Hoffenheim 1-1, Leipzig - Schalke (kampstart 18.30).

(©NTB)

