Semb håper på stornasjon og hjelp fra Island

VM-trekningen avgjør mye av A-landslagets program neste år. Toppfotballsjef Nils Johan Semb tror Island kan være nøkkelen til å få en tungvekter til Oslo.

VM-gruppene blir klare 1. desember. Lars Lagerbäck-gjengen skal spille to kamper i mars og to i juni. Det er ikke avklart om det blir en hjemmekamp eller to disse månedene.

Sverige blir høyst trolig ikke motstander uansett etter at lagene møttes ganske nylig.

NFF er absolutt åpen for Danmark, men i forrige uke lukket danskenes landslagssjef Åge Hareide langt på vei den døra om Danmark når VM. Hareide vil i så fall matche mot motstand han støter på i verdensmesterskapet.

Ønske

– Dette kommer mye an på hvordan gruppene i VM blir seende ut. Vår erfaring fra tidligere er at vi ofte får forespørsler om kamper dersom lag trekker, la oss si Island eller Sverige. Da tenker de Skandinavia, sier Semb til NTB.

Før VM i 2014 valgte Portugal og Belgia å møte Norge.

– Så om Brasil trekker Island får du et lite håp om at de kjører innom Ullevaal på veien til Russland?

– Da gir det et lite håp. Når det gjelder Brasil, så er det vel også på tide at de prøver å slå Norge.

– Så du ser for deg VM-motstand neste år?

– Vi ønsker minst et VM-lag, helst to. VM går i Russland med noe av det samme klimaet som i Norge. Så jeg er optimist når det gjelder å få VM-motstander.

– Island – Norge da?

– Island er jo kultlaget. Det er jo en binding med Lars’ (Lagerbäck) posisjon på Island. Det hadde vært en kjempeartig kamp før VM, sier Semb.

Rådyrt

Verdens fem-seks gigantnasjoner er svært kostbare å få som motstandere. De krever ofte mangemillionbeløp bare for å booke privatlandskamper.

Norge har ikke spilt VM-fotball siden 1998. Da ble Brasil slått i gruppespillet. Semb ledet Norge i det hittil siste A-sluttspillet (EM 2000).

Island er klar for VM. Danmark (mot Irland) og Sverige (mot Italia) spiller playoff denne måneden.

(©NTB)

Mest sett siste uken