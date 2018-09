Sen Celtic-scoring senket Rosenborg

Rosenborg-trener Rini Coolen var fornøyd med mye, til tross for tapet, men uttalelsen fikk Erik Huseklepp til å stusse.

CELTIC - ROSENBORG 1-0:

Den skotske storklubben Celtic var nok i manges øyne storfavoritt før møtet med Rosenborg i Europa League torsdag kveld.

Skottene dominerte også store deler av kampen, mot et RBK som skapte lite framover, men hjemmelaget slet med å sette ballen i nettet.

Reagerer på Coolen-utspill



En god André Hansen i trøndernes mål og svake avslutninger fra Celtic-spillerne gjorde at det ble et svært målfattig oppgjør i Glasgow.

Det så ut til å gå mot 0-0, men rett før slutt dukket innbytter Leigh Griffiths opp og sørget for tre poeng til skottene. RBK-sjef Rino Coolen sa etter kampen at han var skuffet over resultatet, men både stolt og fornøyd med sitt lag både i det defensive og det offensive.

- Det er skuffende å tape så sent, selvfølgelig. Vi spiller en fantastisk kamp, er disiplinert og fikk ikke som fortjent, sier RBK-trener Coolen til TV 2 etter kampen.

Tidligere Brann- og landslagsprofil Erik Huseklepp var imidlertid litt overrasket over at Coolen var såpass fornøyd med RBKs innsats.

I TV 2-studio påpekte han at trønderne skapte null og niks framover.

- Jeg begynner å stusse litt når Coolen sier han er veldig fornøyd med det offensive spillet. Det er jo ikke veldig bra når de ikke skaper én eneste reel målsjanse, sier Huseklepp i studio.

IKKE IMPONERT: Erik Huseklepp var gjest i TV 2-studio og mente Rosenborg ble litt for feige mot Celtic.

- Jeg tenker at Celtic har et større navn enn det prestasjonen tilsier, og RBK kunne vist litt mer guts og gått litt mer for egne sjanser enn det de gjorde. De blir litt feige i dag, sier han videre.

- En katastrofe



Keeper André Hansen, som spilte en meget god kamp, var også svært skuffet og litt oppgitt da han snakket med TV 2 etter kampen.

- Det føles ut som en katastrofe. Holder vi 0-0 så er det poeng. Vi har mye bedre fasong på både det offensive og defensive nå, sammenlignet med da vi spilte her i Champions League-kvalifiseringen, men det holder ikke i 90 minutter, og da kan det som skjedde skje, sier burvokteren.

- Men den de scorer på, det blir for enkelt, da taper man kamper, sier keeperen oppgitt.

FORNØYD MED MYE: RBK-trener Rini Coolen.

Fikk gult for filming



Første omgang i Glasgow ble ikke akkurat noe fyrverkeri. Celtic hadde ballen mest, men trønderne hadde lenge god kontroll defensivt.

Nykommer Issam Jebali kom i fokus etter et kvarters spill da han gikk i bakken inne i feltet etter en duell med Mikael Lustig. Dommeren valgte å gi RBK-vingen gult kort, da han mente Jebali gikk i bakken litt for lett.

De store målsjansene uteble lenge, men etter 40 minutter smalt det fra hjemmelaget. Bare en god André Hansen hindret Celtic-scoring.

Tom Rogic fikk først en dobbeltsjanse. Det første skuddet ble blokkert, mens returen hadde fin retning mot hjørnet, mens Hansen var nede og reddet mesterlig. Odsonne Edouard kom så på ballen og klinket til fra spiss vinkel. Denne gang gikk ballen via Hansen, i stolpen, og ut.

Etter 45 spilte minutter hadde ikke Rosenborg kommet til én eneste målsjanse, men det sto likevel uavgjort 0-0 på Celtic Park.

Store Celtic-sjanser



Andre omgang var bare noen minutter gammel da Rogic fikk en ny god sjanse. Innbytter Marius Lundemo, som erstattet Anders Konradsen som ble skadet rett før pause, mistet ballen i farlig posisjon på midten.

Australieren satte fart mot mål og la an til et skudd fra distanse, men fikk ikke skikkelig klem på skuddet, og ballen gikk rett i nevene på Hansen.

Rosenborg slet med skape noe framover på banen, og mistet i tillegg ballen flere ganger unødvendig. Celtic skapte heller ikke det helt store, men etter 60 minutter slo innbytter Michael Johnson inn fra kant mot Scott Sinclair inne i feltet. Avslutningen gikk like utenfor mål.

Innbytter avgjorde



I det 70. minutt rullet Celtic opp et nytt godt angrep og ballen havnet hos Kieran Tierney ute på venstresiden. Han tok seg inn i boksen og forsøkte å slå inn foran mål, men Even Hovland var på plass og blokkerte.

Ti minutter før slutt fikk unge Johnson en god mulighet. Tierney fant lagkompisen inne ved straffemerket, men skuddet gikk over.

RBK på var på vei mot et meget godt resultat, men så, tre minutter før full tid så lyktes det endelig for vertene. Leigh Griffiths scoret målet.

Dette var nok til å sikre hjemmelaget alle tre poengene.

