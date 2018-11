Sergio Ramos slår tilbake på dopinganklagene: - Tar avstand

Ble beskyldt for å ha dopet seg ved to anledninger.

Tidligere denne uken ble Sergio Ramos anklaget for å ha opptrådd ureglementært i forbindelse med to ulike dopingtester i sin tid i Real Madrid.

Som en del av Football Leaks har det kommet frem at Real Madrid-kapteinen testet positivt for stoffet deksametason i forkant av Champions League-finalen mot Juventus i 2017.

Ramos skal også ha nektet å la seg teste ettert en seriekamp mot Málaga så sent som i april 2018.

- Tar avstand



Nå har superstjernen selv valgt å legge ut en pressemelding på sosiale medier der han slår tilbake mot ankalgene.

- Jeg tar sterk avstand fra doping. Jeg har aldri deltatt, ei vil jeg heller delta, godta, har godtatt eller kommer til å godta noen form for doping, skriver Ramos på sin Twitter-konto.

Han har selv valgt å forklare de to hendelsene som har blitt poengtert av Football Leaks. Han mener selv at situasjonen i Málaga har blitt feilinformert.









- Med tanke på lagets tidsklemme for å reise tilbake til Madrid, så fikk jeg tillatelse til å ta en dusj, med testeren tilstede, før jeg gjennomførte testen, slik jeg har gjort ved ethvert tilfelle, skriver Ramos.

Dokumentene som har lekket beskriver en annen versjon der Ramos skal ha nektet å la seg teste på La Romaleda (Málagas hjemmebane) før han fikk tatt en dusj. Deretter skal det ha blitt spekulert i hvorvidt Ramos har forsøkt å manipulere den eventuelle testen.

Madrid-trøbbel



Hva agår den positive dopingprøven i Cardiff har Madrids klubblege påtatt seg all skyld, og saken har ikke blitt fulgt opp av UEFA.

- Jeg fikk den vanlige medisinske oppfølgningen av klubbens profesjonelle leger. Saken ble oppklart og fikset formelt og skriftlig mellom de ulike organisasjonene, skriver Ramos.

Han opplyser i sin pressemelding at han har deltatt, og passert, flere dopingtester. Selv opplyser han også at han aldri har brutt noen form for dopingreglement i løpet av sin karriere.

Det er ikke bare utenfor banen det ulmer rundt Sergio Ramos. Lørdag gikk nemlig Real Madrid på et braktap da Eibar ble et nummer for store, og vant 3-0 på Ipúrua.

Det betyr at Real Madrid blir værende på sjetteplass i La Liga etter 13 kamper spilt. Det er erkerival Barcelona som topper LaLiga med fire poeng mer.

