Serie A-klubb la inn millionbud på Fredrikstads Thomas Rekdal

Thomas Rekdal (17) kunne byttet klubb i sommer, men tiden ble for knapp. Fortsatt skal det være interesse for stortalentet fra Italia og England.

Det bekrefter pappa Sindre Rekdal til Nettavisen fredag kveld.

- Fredrikstad fikk et bud på rundt to millioner i sommer, fra en klubb i Serie A, men det ble for travelt før overgangsvinduet stengte. Vi hadde bare tre dager på oss, så vi rakk aldri å reise, forteller Rekdal senior, som ikke vil røpe hvilken klubb det dreier seg om.

- Vil ta det riktige valget

Rekdal-familien vurderte tilbudet fra italienerne som interessant, og følte seg smigret av interessen, men tiden ble for knapp til å ta en velbegrunnet avgjørelse før det italienske overgangsvinduet stengte 17. august.

- De neste to-tre årene er viktige for de neste ti årene, for å si det sånn. Derfor tar det litt tid før vi bestemmer oss. Vi vil ta det riktige valget, forteller han.

Dermed ble det heller ingen overgang på G17-landslagskapteinen, men interessen fra Serie A-klubben har ikke blitt noe mindre av den grunn.

- De er fortsatt på banen, og det forandret ingenting at det ikke ble noe av i sommer. Det er også en Premier League-klubb inne i bildet, sier pappa Rekdal, som for øvrig er broren til mer kjente Kjetil.

Norske klubber interesserte

Sønnen Thomas er sett på som et av de mest spennende talentene vi har i norsk fotball akkurat nå, og imponerte blant annet som kaptein for Norges G17-landslag som tok seg til EM-kvartfinale i sommer.

Pappa Sindre røper også at klubber i Eliteserien har sønnen på blokka, og at det blir en totalvurdering når en avgjørelse skal fattes.

Thomas Rekdal er inne i sitt siste kontraktsår med Fredrikstad, og kan således gå gratis etter sesongen. Da får østfoldklubben i så fall utbetalt en utdanningskompensasjon.

- Kan ikke tvinge folk

Joacim Heier er daglig leder og sportssjef i FFK, og han håper naturligvis de får beholde juvelen så lenge som mulig.

- Thomas er en spiller vi vil ha med oss videre, men vi har full forståelse for at han vil se an situasjonen litt. Vi kan ikke tvinge folk til å skrive kontrakter, men vi vil gjerne ha ham med videre og opplever det ikke som uaktuelt, sier Heier til Nettavisen.

Ifølge pappa Sindre er det slett ikke sikkert at sønnen forlater FFK, og forteller at alle parter er fornøyd med situasjonen slik den er nå.

Hovedpersonen selv forteller at han ikke ønsker for mye fokus på sin egen fremtid, og ønsker å ha tankene på det som skal skje på banen for Fredrikstad. Men han innrømmer at han er åpen for det meste.

- Det var en del trafikk i sommer, og vi får se utover vinteren hva som passer best for meg, sier Thomas Rekdal til Nettavisen.

Fast på laget

Stortalentet er sånn passe fornøyd med sin egen utvikling denne sesongen.

- Den har vært grei. På våren ble det mange landslagsopphold som hakket opp ting, og prestasjonene mine har vært varierende. Jeg hadde en fin start på sesongen, men det har vært varierende etter det. Forhåpentligvis kan jeg avslutte sesongen bra, sier han.

Pappa er hakket mer fornøyd.

- De tingene han har hatt fokus på, er han blitt bedre på. Det handler også om at han er i en vekstfase fortsatt, og når det gjelder duellkraft, løpskraft og tempo har han tatt et steg videre, mener pappa Sindre.

Denne sesongen har 17-åringen vært en av de mest brukte spillerne på et opprykksjagende Fredrikstad.

Han har spilt 18 kamper for Høgmos mannskap og scoret ett mål, det var til gjengjeld en spektakulær suser i toppkampen mot Raufoss forrige helg.

Høgmo-ros

Den tapte FFK 1-3 og ligger nå to poeng bak totningene i kampen om Obos-spill neste sesong.

Fredrikstad-trener Per-Mathias Høgmo ble av Rekdal selv trukket frem som en av hovedgrunnene til at han ble værende i FFK denne sesongen. Høgmo sier følgende om sin unge juvel:

- Thomas har et potensial og en veldig god fot, det har han vist både for oss og U-landslaget. Samtidig er han veldig ung, og han må bare være tålmodig slik som andre spillere på det nivået, sier Høgmo til Nettavisen.

Søndag spiller Rekdal og FFK en ny kamp i PostNord-ligaen. Oppgjøret mot Elverum kan du se direkte på NA+ søndag klokken 18.00.

