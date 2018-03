Seriestarten i Eliteserien utsatt: Slik reagerer Fotball-Norge

Ranheims hjemmebane er i så dårlig stand at serieåpningen måtte utsettes. Nå strømmer det inn reaksjoner.

Det ble altså ikke noe avspark for eliteseriesesongen 2018 lørdag kveld.

Kampen mellom Ranheim og Brann er utsatt på grunn av den humpete kunstgressmatta på Extra Arena.

Kunstgresset opplevdes så dårlig at det ikke er forsvarlig å spille kampen. Etter dommer Espen Eskås' første befaring ble det hentet inn dampveivals for å trykke ned de verste ujevnhetene, men det var ikke nok.

Etter dommerens siste befaring klokka 16.30 ble kampen utsatt.

- Vi beklager på det sterkeste, skriver Ranheim etter at avgjørelsen er tatt.

Ranheims klubbleder Frank Lidahl beklager også, men mener kamper er blitt gjennomført på verre baner tidligere.

Føler også sterkt med den flotte @skbrann-fansen som har svidd av mye cash for å komme hit. Send meg ei mld på hvilken pub dere er på og jeg kommer etter hvert og river i en runde med pils👊 — Frank Lidahl (@franklidahl) March 10, 2018

Norges Fotballforbund opplyser at de i samråd med klubbene vil beramme den utsatte kampen på mandag.

- Burde ikke engang reist opp

Branns sportssjef Rune Soltvedt forteller at han er fornøyd med at kampen ble utsatt. Han mener at det ikke hadde vært forsvarlig å utsette spillerne for de vanskelige forholdene.

- For det første, så er dette en stor avgjørelse å ta, men vi mener at for spillernes sikkerhet er dette den riktige avgjørelsen. Vi har sett banen, og trente der i går, og det er rett og slett ikke en bane det er forsvarlig å spille på, sier Soltvedt til Nettavisen.

Han er også klar på at han er misfornøyd med dialogen og NFFs håndtering av situasjonen.

- Vi har vært veldig, veldig kritiske til dette. Brann burde ikke engang ha reist opp. Vi har hatt en dialog med Ranheim, NFF og kampdelegat. Tidligere denne uken fikk vi høre at kampen skulle spilles. Vi så først i går hvor ille banen var, og da tok vi umiddelbart kontakt med NFF. Vi reiste opp til banen igjen tidligere i dag, og opplevde dette som like ille. Dette var vår vurdering, sier Soltvedt.

-Når du kjører dampveivals over banen før kamp, så er ikke alt som det skal.

NFF: - Fikk positive tilbakemeldinger

Norges Fotballforbund hevder en rekke tiltak har vært satt inn for å berge seriepremieren.

- NFF har hele tiden fått positive tilbakemeldinger på at banen skulle bli spilleklar. Under dommerens befaring i dag, ble det likevel konkludert med at banen fortsatt var for ujevn enkelte steder, og at det ville utgjøre en for stor skaderisiko. Hensynet til spillernes helse må alltid gå foran, og NFF tar dommerens beslutning til etterretning, sier seksjonsleder for kampadministrasjon i NFF, Rune Pedersen, i en pressemelding.

Fotball-Norge flommer naturligvis over av reaksjoner etter utsettelsen.

Her er et knippe:

