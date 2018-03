Sevilla sendte United hodestups ut av Champions League

Spanjolene sjokkerte på Old Trafford og er klare for kvartfinale. Nå får José Mourinhos United så ørene flagrer fra flere hold.

MAN UTD. - SEVILLA 1-2 (1-2 sammenlagt):

Sevilla, som for øyeblikket ligger på femteplass i La Liga, vant til slutt 2-1 i returoppgjøret i Manchester og kan juble for avansement.

To mål av innbytter Wissam Ben Yedder i andre omgang ble avgjørende.

Manchester United kom til kampen med seier over rivalene Liverpool i bagasjen, men tirsdag fikk de seg en gedigen nedtur.

Ikke bare røk de ut mot et lag de var favoritter mot, de leverte lenge en slett forestilling.

- Ingen vil savne dem

Etter to kamper mot Sevilla uten å skape det helt store fremover i banen, og to kamper med bare én scoring, får United nå kritikk fra flere hold.

José Mourinhos defensive tilnærming til oppgjøret diskuteres nå heftig på sosiale medier og blant eksperter.

- Ingen kommer til å savne dette United-laget i Champions League. For en hjelpeløs forestilling på hjemmebane, skriver fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

- De som ikke vil får det som regel ikke til. Heldigvis. Flaut å se Mourinho lede en av verdens største klubber på denne måten, skriver tidligere Eliteserie-profil Roger Risholt.

Faktisk maktet bare United tre avslutninger på mål i tirsdagens kamp. Det sier mye.

- Veldig fortjent at Sevilla avanserer. Bedre, smartere, og ikke minst modigere enn Manchester United, mener fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

I Viasat-studio er Morten Langli enig. Han mener United hadde lite å by på både hjemme og borte.

- Sevlla går fortjent videre. Hvis vi ser de to kampene i ett, var Sevilla klart best i tre av fire omganger. Det var bare i første omgang på Old Trafford det var jevnspilt, mener han.

Uenig Mourinho

En skuffet Mourinho møtte Viasat til intervju etter den overraskende exiten. På spørsmål om hva United manglet mot Sevilla, svarer portugiseren slik:

- Det første målet. Det visste jeg ville bli utslagsgivende i en slik kamp, en kamp som Sevilla kontrollerte og hadde mye ball i. Vi skapte et par sjanser både før og etter pause, men scoret ikke. Det gjorde de. Gratulerer, sier Mourinho.

- Var du taktisk litt forsiktig?

- Jeg synes ikke det, jeg synes faktisk det motsatte. Vi spilte med mange angrepsspillere i laget, og vi ga frihet til Jesse Lingard og Marouane Fellaini. Begge skapte sjanser og var et par ganger i boksen. Jeg synes ikke vi var defensive, det var bare viktig å score det første målet i denne kampen, sier han.

På pressekonferansen etter kampen valgte Mourinho å uttale følgende. Et trekk som neppe faller i god smak hos supporterne.

Mourinho press conf: "I've sat in this chair twice before. With Porto -- Manchester United out. With Real Madrid -- Manchester United out. So this is nothing new for this football club." — Oliver Kay (@OliverKayTimes) March 13, 2018

Liverpool-helt John Arne Riise var på sin side snar med å strø salt i såret etter tirsdagens kamp:

Must say I enjoyed this Tuesday night for some reason. — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) March 13, 2018

Sevilla-stopper Simon Kjær er lykkelig for å ha levert en kamp klubbens supportere alltid vil huske.

- Vi har levert en stor prestasjon, så det er mye glede og lettelse nå. Vi har hatt følelsen gjennom begge kampene at vi har vært det beste laget, sier Kjær til Viasat etter kampen.

Han ville ikke avsløre hvilket lag han helst vil møte i kvartfinalen.

– Alle lagene vi kan møte er store klubber med fantastiske spillere. Hvem vi helst vil møte er vanskelig for meg å si.

SE: Detaljert kampreferat

Kampen åpnet tett og sjansefattig, og det tok 27 minutter før vi nærmet oss en farlighet på Old Trafford tirsdag kveld. Da kontret gjestene og skjøt rett utenfor ved Luis Muriel.

I det 38. spilleminutt var United nær ledelse da Marouane Fellaini og Alexis Sanchez samarbeidet fint i angrep for hjemmelaget. Til slutt var det Fellaini som kom til avslutning, men forsøket ble slått til side av Sergio Rico i Sevilla-buret.

Pogba inn

Det sto 0-0 da en sjansefattig omgang ble blåst av, og lagene hadde kun maktet én avslutning på mål hver.

To minutter etter pause ble det imidlertid dramatisk, og det var foran United-målet det skjedde. En tellefeil i United-forsvaret førte til at Joaquín Correa ble spilt helt fri foran mål, men en takling i siste liten fra Eric Bailly hindret scoring for gjestene. Glimrende inngripen fra stopperen.

Ikke lenge etter ble det igjen farlig da et innlegg ble slått mot Muriel i boksen, men United fikk avverget rett foran angrepsspilleren.

Da bestemte José Mourinho seg for å bytte innpå Paul Pogba, som noe overraskende ble benket fra start. Han erstattet Fellaini etter en drøy time.

Innbytteren scoret

Det tok ikke lang tid før han gjorde seg bemerket. Et skudd med venstrebeinet fra langt hold snek seg så vidt utenfor stolpen til Sergio Rico.

Et kvarter før slutt ble det dramatisk. Sevilla tok ledelsen da Wissam Ben Yedder, som nettopp hadde blitt byttet inn, fikk ballen på 15 meter. Han dunket inn 1-0 med et flott skudd, og dermed måtte United ha to scoringer for å gå videre.

DAGENS MANN: Wissam Ben Yedder kom fra benken og avgjorde kampen.

Tre minutter senere smalt det igjen, og igjen var det Wissam Ben Yedder som sørget for nettkjenning. Han dukket opp i boksen etter et innlegg og pirket inn 2-0 for spanjolene.

United reduserte da Romelu Lukaku satte inn 1-2 i det 84. minutt, men fortsatt trengte rødtrøyene to mål til for å gå videre.

Det klarte de ikke, og kampen endte 1-2.

Dermed er United ute av det gode selskap for denne gang. Sevilla kan se frem til kvartfinale i Champions League.

Nå venter Brighton i kvartfinalen i FA-cupen for Manchester United. Den kampen spilles på Old Trafford førstkommende lørdag. Sevilla møter Leganés i La Liga dagen etter.

