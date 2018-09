Shaqiri imponerte da Liverpool vant lett

Men mange måtte klø seg i hodet da nykommeren ble tatt av banen etter kun én omgang.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 3-0:

Xherdan Shaqiri ble hentet til Liverpool fra Stoke i sommer og i lørdagens kamp mot Southampton fikk han sin debut fra start i Premier League.

Og den hurtige angrepsspilleren viste at han har et og annet å bidra med for Anfield-klubben. Etter ti minutter var han sterkt delaktig da Wesley Hoedt satte ballen i eget mål og rett før pause vartet han opp med et utrolig frispark som smalt i tverrliggeren og ned.

Mohamed Salah var først framme på returen og sørget for Liverpool tredje mål i kampen.

- Det var et problem



Joel Matip scoret for øvrig Liverpools andre mål lørdag.

Shaqiri hadde levert strålende 45 minutter og dermed var det mange som undret seg litt da manager Jürgen Klopp tok ham av i pausen.

Sveitseren hadde ikke vist tegn til skade i løpet av første omgang, men en mulig forklaring kan være at Liverpool har et tøft kampprogram framover og møter Chelsea i ligacupen onsdag og samme lag i ligaen lørdag.

Siden Shaqiri fram til nå har vært lite involvert denne sesongen, var det mange som stilte spørsmål ved byttet i sosiale medier.

The Mirror-journalist Dave Maddock skrev på Twitter underveis i kampen at sveitseren ikke var skadet, men at manager Klopp ønsket å gjøre en taktisk endring for å få mer kontroll på midtbanen i andre omgang.

Klopp sier selv at han ikke var fornøyd med laget sitt i første omgang og at det var grunnen til at Shaqiri måtte vike for James Milner.

- Shaqiri hadde stor innflytelse på kampen og det samme hadde Matip, men organiseringen vår var et problem. Vi så det på måten spillerne kommuniserte ute på banen, og derfor endret vi tilbake til det systemet vi vanligvis spiller, forklarer Klopp til Sky Sports etter kampen.

- Jeg hadde endret på systemet til denne kampen, men de endringene gikk på bekostning av ting. Resultatet var veldig bra, men prestasjonen vår kunne være bedre, forteller Liverpool-manageren videre.

Van Dijk skadet

Mer bekymringsverdig for vertene var det kanskje at stjernestopper Virgil van Dijk pådro seg en skade og måtte ut etter rundt 54 minutters spill.

Ut ifra TV-bilder vist fra Liverpools benk, kunne det imidlertid se ut som skaden til den svære nederlenderen ikke var så veldig alvorlig.

- Han hadde litt problemer med ribbeina før PSG-kampen og fikk seg en smell til nå. Han sa det var umulig å rope. Forhåpentligvis så skal dette gå veldig bra, sier Klopp om skaden.

Mer positivt for de røde er det uansett at lørdagens resultat betyr at klubben står med full pott etter de første seks ligakampene - 18 poeng.

Det er første gang i Premier League-æraen at klubben fra Merseyside har vunnet de seks første ligakampene i starten av en sesong.

Kaptein Jordan Henderson tar likevel ikke av.

- Vi har ikke vunnet noe ennå, vi har bare fått en god start, så det er langt igjen. Vi tar ikke av på grunn av dette, sier han til Sky Sports.

Southampton på sin side har fått en noe tyngre start på sesongen i Premier League og blir stående med sine fem poeng fra seks kamper.

Klønete selvmål



Det meste handlet om hjemmelaget de første 45 minuttene og de røde rullet opp det ene gode angrepet etter det andre på eget gress.

Kun ti minutter var spilt da vertene tok ledelsen. Xherdan Shaqiri hadde fått sjansen fra start og brukte ikke lang tid på å gjøre seg bemerket.

Sveitseren ble spilt fri på venstresiden og dro seg inn i banen. Innlegget var ikke spesielt bra, men gikk først via Shane Long, noe som skapte kaos inne i gjestenes felt. Ballen gikk fra Long og bort til Wesley Hoedt ved bakre stolpe og midtstopperen satte kula i eget mål på klønete vis.

UT MED SKADE: Liverpool-stopper Virgil van Dijk

På stillingen 1-0 ropte Southampton på straffe da Roberto Firmino var borti Nathan Redmond inne i feltet. Kantspilleren gikk over ende, men dommer Paul Tierny ristet på hodet og vinket bare spillet videre.

Ti minutter senere doblet vertene ledelsen. Trent Alexander-Arnold slo en corner og inne i feltet raget Joel Matip høyest. Stopperen, som også hadde fått sjansen fra start, raget høyest og stanget inn 2-0-målet.

Shaqiri-kule

Liverpool virket farlig hver gang de satte fart framover og bortelaget hadde egentlig mer enn nok med å holde unna stormløpet.

Southampton skapte imidlertid en farlig sjanse etter 43 minutter da Cedric Soares fant Pierre-Emile Højbjerg inne i feltet, men dansken bommet på ballen i det avgjørende øyeblikket. Liverpool gikk direkte på kontra og Mohamed Salah ble spilt fri i bakrom. Egypteren fikk tråklet med seg ballen, og forsøkte et frekt hælspark, men ballen gikk utenfor.

Rett før pause viste Shaqiri seg fram igjen. Nykommeren slo et enormt frispark fra distanse og ballen smalt i tverrliggeren og ned. Salah var først framme på returen og Liverpool-stjernen økte vertenes ledelse.

Jürgen Klopps menn hadde dermed god kontroll til hvilen.

Full kontroll



Andre omgang ble på mange måter en antiklimaks etter målfesten i den første og Liverpool så ut til å spare litt på kreftene etter hvilen.

Med tanke på det tøffe kampprogrammet som venter de kommende ukene, kan det vise seg å være et smart trekk fra Klopps side.

Med Milner inn for Shaqiri hadde Liverpool god kontroll på kampen etter pause, og selv om van Dijk måtte ut med skade, preget ikke det hjemmelaget nevneverdig i den resterende delen av oppgjøret.

På tampen hadde Salah nok en ball i mål, men denne gangen ble egypteren avblåst for offside av dommerteamet.

Dermed endte det med 3-0 på Anfield.

