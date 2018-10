Shaw signerte ny Manchester United-kontrakt

Manchester United bekrefter at avtalen er signert.

Manchester United bekrefter i en pressemelding torsdag ettermiddag at venstrebacken Luke Shaw (23) har signert en ny kontrakt med klubben.

Dette skjer samme dag som flere engelske aviser spekulerte i at backen kom til å gjøre nettopp dette, og flere hevdet den tidligere Southampton-spilleren kom til å bli verdens best betalte forsvarsspiller.

United oppgir ikke hvor mye Shaw kommer til å tjene under de nye betingelsene, men opplyser at kontrakten varer fram til juni 2023.

Backen skal lenge ha vært i tvil om han ønsket å forlenge sin kontrakt, og skal ifølge engelsk media ha satt som krav at han skulle bli satset på, og denne sesongen har engelskmannen vært blant Uniteds beste spillere.

- Det har vært noen hektiske år siden jeg kom til United for fire år siden. Tiden har gått så fort. Jeg er veldig stolt over å ha signert en ny kontrakt og at jeg skal fortsette å spille for denne store klubben, sier han.

- Jeg ønsker å takke alle som har stått ved min side og vist støtte - det gjelder ledelsen, lagkameratene og fansen, sier venstrebacken.

Manager José Mourinho mener avtalen er fult fortjent.

- Luke fortjener denne kontrakten. Han har forstått hvordan han skal utvikle seg og har jobbet hardt på alle nivåer. Han har tro på seg selv, og det er en vittig egenskap å ha, sier portugiseren om spilleren.

- Luke er fortsatt ung og han blir stadig bedre. Han bør være stolt av seg selv. Jeg er storfornøyd med at vi beholder en så talentfull spiller her. Han er ung, engelsk og har en stor framtid foran seg, sier manageren.

Mourinho har tidligere, spesielt sist sesong, vært kritisk til måten Shaw har prestert på banen og gikk blant annet ut og kritiserte backen offentlig ved en par anledninger.

Denne sesongen har imidlertid mye forandret seg for Shaw og han ser ut til å leve opp til det store potensialet United mente han hadde, da de hentet ham fra Southampton sommeren 2014.

United betalte rundt 30 millioner pund for ham den gang.

Denne sesongen har Shaw spilt sju kamper i Premier League og totalt vært på banen i ni kamper for United. Han har så langt scoret ett mål.

