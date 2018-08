Shearer skremt av United-bråket: - Virker å være kaos bak kulissene

Premier League-ikonet Alan Shearer (48) er kritisk til situasjonen i Manchester United.

Selv om sesongen så vidt er sparket i gang har de røde djevlene fått mye kritikk fra flere hold. 2-3-tapet mot Brighton i runde to ble starten på en uke med en rekke negative avisoppslag.

Tidligere Premier League-storscorer Shearer har fulgt nøye med på ligastarten, og er ikke imponert av det han har sett.

- Kaos bak kulissene

Nå går den gamle superspissen nådeløst til verkst når han skal vurdere ståa i Old Trafford-klubben akkurat nå.

- Da Alex Ferguson løftet Premier League-trofeet i sin siste sesong var det uunngåelig at dominansen ville avta. Det har ikke vært en skikkelig kamp om tittelen fra United siden den gang, og det virker å være kaos bak kulissene og total mangel på ledelse fra øverste hold, sier Shearer i et intervju med The Sun.

Særlig skal det være dårlig samarbeidklima mellom manager José Mourinho og United-direktør Ed Woodward. En av årsakene skal være at portugiseren ikke fikk innvilget ønsket om å signere en midtstopper i sommervinduet.

Garderobe-besøk vekker oppsikt

Etter tapet mot Brighton skal Woodward, ifølge Manchester Evening News, ha besøkt United-garderoben i flere minutter før Mourinho rakk å ankomme. Det vakte oppsikt hos flere hold i etterkant. Ingen vet hva Woodward sa da han møtte spillerne.

- I det som kan sies å være verdens største klubb har vi en direktør, en av spillets beste managere og en gjeng med stjerner som rett og slett ikke drar i samme retning. Denne typen offentlig styr og ståk ville aldri ha skjedd under Ferguson og David Gill. Da var det United-måten eller ut med deg, mener Shearer.

Mourinho har den siste perioden blitt bombardert med spørsmål om situasjonen rundt Paul Pogba. Midtbanespilleren kobles bort fra United, og flere medier har meldt om et stadig dårligere forhold mellom franskmannen og Mourinho.

- Jeg snakket med Rio Ferdinand under VM, og han sa at det under hans tid i klubben var en stram lønnsstruktur som gjorde at stallen alltid var sulten på flere trofeer. Hvis spillerne ba om mer penger fikk de beskjed om å dra et annet sted. Spiller du for å vinne titler kommer resten automatisk, var mantraet. Med ankomsten til Alexis Sanchez, Romelu Lukaku og andre har dette endret seg. Dette er ikke lenger en stall som kjemper for manageren sin, mener Shearer.

EKSPERTER: Rio Ferdinand, Alan Shearer og Gary Lineker.

- Vil ikke se en United-direktør slik

Den tidligere superspissen er ikke alene om å være kritisk til det som skjer i United. Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville (43) gikk hardt ut mot nevnte Woodward tidligere denne uken.

Den tidligere United-backen hengte seg opp i at Woodward ble sittende igjen på tribunen med et surt blikk en god stund etter søndagens kamp på The Amex mot Brighton.

- Han satt på plassen sin i to minutter etter kampen på en måte som jeg kun kan beskrive som noe jeg ikke vil se at direktøren for Manchester United skal gjøre, sa Neville under Sky Sports-sendingen ifølge Daily Mail.

Neville sa samtidig hva Woodward burde ha gjort i stedet.

- Etter kampen så reiser du deg, tar motstanderlagets direktør i hånden, smiler, hever deg over alt og går fra tribunen, mente Neville.

- Alt jeg kunne se var noen som viste frustrasjon, men det kan også tolkes som et nytt utrykk for uenighet. For øyeblikket så er det definitivt noe som skurrer mellom klubben og Jose (Mourinho), er dommen fra Neville.

- Noen støtter Mourinho

The Telegraph skriver at det er en økende usikkerhet rundt Mourinhos metoder blant spillerne i garderoben, men også at det er enkeltspillere som gir full støtte til Mourinho.

Manchester United møter Tottenham til seriekamp på Old Trafford mandag kveld. Kampen starter 21.00 og kan følges i Nettavisens livesenter.

KAN DE SAMARBEIDE? Jose Mourinho og Ed Woodward blir beskyldt for å ikke dra i samme retning.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken