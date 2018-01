Sigurdarsson solgt til FC Rostov

Björn Bergmann Sigurdarsson fortsetter karrieren i russisk fotball.

Molde bekrefter i en pressemelding at klubben har solgt Björn Bergmann Sigurdarsson til russiske FC Rostov.

Islendingen, som scoret 16 mål i Eliterserien i fjor, takker sine tidligere lagkamerater og trenere i romsdalsklubben.

- Jeg har hatt det så gøy i Molde FK og blitt glad i alle i og rundt denne klubben, både de ansatte og spillerne, som jeg kaller mine venner i dag. Det har vært veldig kult å få trene under teamet til Ole Gunnar, og jeg har lært mye av dem. Dette er en sjanse jeg bare måtte ta for å spille på et høyere nivå, sier Sigurdarson.

Manager i Molde, Ole Gunnar Solskjær sier han gleder seg til å følge 26-åringen videre.

- Björn er en super gutt å jobbe med. En humørspreder på og utenfor banen. Vi har visst om hans ferdigheter lenge, men han trenger å spille og trene regelmessig for å få fram potensialet sitt og dette har vi greid sammen med vårt medisinske apparat. Vi takker han for et fantastisk bidrag i Molde FK og ønsker han virkelig lykke til i Russland og håper å se ham spille for Island i VM, sier Solskjær.

FC Rostov ligger på niendeplass i den russiske toppserien, som nå har tatt vinterpause fram til mars.

I Rostov blir han lagkamerat med blant andre landsmannen Sverrir Ingason.

P.S. Ifølge Romsdals Budstikke møttes Ole Gunnar Solskjær og Magnus Eikrem torsdag, for å diskutere en eventuell retur til Molde for midtbanespilleren.

