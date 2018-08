Simen Juklerød med klar melding til landslagledelsen etter pangstart i Belgia: - Forventer at de tar turen

Rett inn i startoppstillingen, danket ut belgisk landslagsback og viktig assist i forrige serierunde. Simen Juklerød har fått en pangstart på proffeventyret i Belgia.

ANTWERPEN (Nettavisen): Simen Juklerød har fått en eventyrlig start på sin karriere i den belgiske toppdvisjonen. Nordmannen ble solgt fra Vålerenga til Royal Antwerp tidligere denne sommeren.

Nå håper han på at hans spill kan lede hele veien til landslagsfotball under Lars Lagerbäck:

- Fortsetter jeg å spille sånn her, da forventer jeg at de tar turen, sier Simen Juklerød med klar adresse til landslagsledelsen. Landslagsspill har vært et klart mål en stund for den tidligere Bærum- og Vålerenga-spilleren.

Søndag tar Juklerød og Royal Antwerp FC imot Club Brügge, i det som blir den første virkelig testen for nordmannen. Foreløpig ligger klubben på sjetteplass i serien, med to seire og en uavgjort.

STORSTUE: Royal Antwerpen spiller sine hjemmekamper på Bosuilstadion, som rommer 15.000.

Etter ekspressovergangen fra Vålerenga i slutten av juli, har 24-åringen spilt seg fast inn i førsteelleveren til den tradisjonsrike klubben, og fra backposisjon spilte han en nøkkelrolle i forrige bortekamp, da Antwerpen slo Mouscron 1-0.

Med ti minutter igjen på klokka slo bæringen innlegget til den viktige scoringen.

- Hvis dere ser opptaket så er det en fryktelig flott assist. Jeg går av to spillere på siden og legger på bakerste så han header nesten ferdigscoret. I det 80. minutt også, så det var helt fantastisk, sier Juklerød til Nettavisen.

Danket ut belgisk landslagsback

Dieter Peeters følger Royal Antwerp tett som fotballekspert i Antwerpens største avis; Gazet van Antwerpen.

- Det var overraskende at han startet første kamp, ettersom han hadde vært i klubben i kun ti dager og kommet på som innbytter i den siste treningskampen, sier Peeters til Nettavisen.

- I første kamp mot Charleroi slet han litt i begynnelsen, men spilte bedre i andre omgang. I de to påfølgende kampene fikk han også vist seg frem offensivt, og i forrige kamp slo han innlegget til det avgjørende målet. Kort oppsummert, alle er overrasket over at han har levert på såpass kort tid, sier Peeters.

STJERNE: Jelle van Damme har spilt i flere av de store ligaene i verden. Her fra sin tid i Standard Liege.

Det har skapt overskrifter at Juklerød har tatt plassen til lokalhelten Jelle van Damme (34) med 31 landskamper for Belgia.

- Jelle van Damme har et stort navn, men karrieren hans er på hell og treneren satser følgelig ikke på ham. Men at Juklerød startet første kamp var en stor overraskelse, som medførte litt mediehysteri. Sier Peeters.

- Alt i alt har han hatt en lovende start, nå må han bekrefte det mot de største klubbene, påpeker Peeters.

Tre dager etter meldingen fra agent Mike Kjølø om at noe kunne skje, måtte Simen Juklerød hive seg på et morgenfly til Brüssel og medisinsk test i Royal Antwerp FC.

En knapp måned senere har han spilt seg inn i førsteelleveren til den tradisjonsrike klubben.

Overgang i ekspressfart



- Vi spilte en treningskamp mot Panathinaikos. Jeg gjorde det veldig bra på innhoppet, og etter det har de nesten bestemt seg for at jeg skal spille venstreback fast, sier Juklerød.

Siden han satt seg på flyet til Belgia har han ikke rukket å besøke hjemlandet.



- Mamma og pappa kom på besøk og fikk sett en kamp. De hadde med seg fire kofferter med klær, for jeg hadde ikke med meg noe. Jeg var ikke forberedt i det hele tatt, smiler Juklerød.

Med 15 nasjoner representert i spillertroppen og rumenske László Bölöni i managersetet er garderobespråket fransk, et språk Juklerød ikke forstår.

- Jeg må ta et kurs, sier Simen Juklerød, eller «Sim» som han blir kalt i klubben.

FUNNET SEG TIL RETTE: Simen Juklerød på plass i Belgia.

- De klarer ikke si Simen, og Juklerød... Da faller de av med en gang, sier han.

Belgisk fotball seiler i medvind, med store profiler i europeiske toppklubber og bronsemedalje i VM. Hvordan landet med 11 millioner innbyggere har plassert seg i verdenstoppen vil ikke Juklerød spekulere i etter mindre enn en måned i landet, men han tviler på at kostholdet i garderoben er vinneroppskriften.

- Alle spiser kaker og sånne belgiske vafler i garderoben før og etter trening og kamp, forteller Juklerød.

På treningsfeltet er det imidlertid fokus som gjelder:

- Det er litt mer profesjonelt her. De tenker veldig mye på detaljer. Hvis du ikke går inn hundre prosent på trening blir du avslørt med en gang.

Som nevnt ligger Royal Antwerp på sjetteplass i den belgiske toppdivisjonen etter tre kamper spilt. Det er to poeng opp til søndagens motstander, Club Brügge på andreplass.

Brügge er også regjerende mester i Belgia da de cruiset inn til seier med 12 poengs margin ned til Anderlecht på andreplass. I deres spillertropp finner man blant annet tidligere Sarpsborg-profil Krépin Diatta.

