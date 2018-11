Singh om Vålerenga-retur: - Det hadde vært kult

Da Harmeet Singh (27) forlot Vålerenga ble det tatt dårlig imot av fansen, men nå innrømmer han at en retur til gamleklubben ikke er utelukket.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga og Sarpsborg fikk et poeng hver i en tam affære i Eliteserien søndag kveld.

Tidligere Vålerenga-spiller Harmeet Singh signerte for østfoldingene før denne sesongen. Med over 100 kamper for klubben var han en viktig spiller i et Vålerenga-lag med en mer lokal Oslo-profil.

Søndag var han på plass på Intility Arena for første gang.

- Hadde vært kult å komme tilbake

Sarpsborg 08s midtbanespiller Harmeet Singh (27) er oppvokst på Furuset i Oslo og gikk gradene fra guttelagsfotball til A-laget i Vålerenga.

Han spilte over 100 A-kamper for Oslo-klubben, men etter fem og en halv sesong gikk han gratis til nederlandske Feyenoord.

- Sist jeg var i klubben tok vi sølv, spilte finale og semifinale i cupen. Det hadde vært kult å komme hit igjen en dag og få til noe her. Man vet jo aldri, sier Harmeet Singh til Nettavisen.

SPILTE I VÅLERENGA: Harmeet Singh, her sammen med Fedor Ogude.

- Hva synes du om stadion på Valle?



- Det er første gang jeg er her på den nye stadion, men man merker jo at det er ganske tomt her. Det er ikke så mange på tribunen. Det kommer jo selvfølgelig av prestasjonene på banen, men som Vålerenga-gutt håper jeg de klarer å få ut potensialet sitt, sier Singh til Nettavisen.

- Hva tenker du om dagens Vålerenga-lag?

- Jeg vet ikke hvor mange Oslo-gutter som spiller for Vålerenga nå. De har jo Adam Larsen Kwarasey, Ivan Näsberg og Amin Nouri. De må ha noen lokale gutter også på de plassene på midtbanen og angrep. Da jeg spilte her, var vi litt uredde og lekne. Vålerenga spiller jo god fotball, så med litt lokale spillere på laget så bør det trekke mer folk, sier Singh.

- Klanen fortjener suksess

Det er seks år siden han forlot ungdomsklubben. Avskjeden var, alt annet enn, hjertelig. Singh nektet å skrive ny kontrakt, ble satt på benken av daværende Vålerenga-trener Martin Andresen og forsvant gratis til Nederland.

Daværende Klanen-talsmann Christian Kjellsen uttalte den gangen til Dagbladet: «Vålerenga brukte ti år på Singh. Alt han la igjen var kr 2,50 og en shorts.»

Da han møtte Vålerenga for første gang som motspiller, ble han møtt med intens pipekonsert fra Vålerenga-Klanen, hvorpå Singh inviterte de hjem til Furuset for å «hilse på vennene mine».

Han avslører at han har mimret tilbake til gamle dager med mange Oslo-gutter på laget og at han unner Klanen suksess.

- Jeg håper jo at de klarer å være med i toppen neste sesong. De har fått en fin storstue her og Klanen fortjener suksess, sier Singh til Nettavisen.

- Frister det å komme tilbake?

- Jeg har ikke tenkt så mye på det, men om det blir en skikkelig satsing her, så kan jo det være interessant. Jeg har snakket med «Moa» (Mohammed Abdellaoue red anm.) mange ganger om å ha en garderobe som da vi spilte her, sier Singh til Nettavisen.

- Hvem tenker du på?

- Spillere som «Moa», «Mos» (Mostafa Abdellaoue red anm) Mohammed Fellah, Amin Nouri, Dawda Leigh og Adnan Haidar. Alle de var fra Oslo og mange av de jeg spilte med på A-laget på den tiden hadde jeg spilt med siden U15-laget. Det var en helt annen kjemi, sier Singh til Nettavisen.

- Hjertet mitt er i Vålerenga

27-åringen er tydelig engasjert når han snakker om klubben han spilte for i ti år. Han gjentar budskapet om at Vålerenga må bringe fram flere fra egne rekker og mener muligheten for unggutta er bedre enn før, da konkurransen ikke er like stor nå.

- Jeg håper de satser på egne talenter. Da jeg var i klubben følte jeg det var større konkurranse på midtbanen. Jeg konkurrerte med Kristofer Hæstad, Martin Andresen og flere andre for å få spilletid, sier Singh til Nettavisen.

- Hvorfor er det enklere nå?

- På grunn av økonomien tror jeg det er enklere nå, de signerer færre etablerte profiler, men da må de unge få sjansen. I den første kontrakten min, spilte jeg for luselønn, men jeg brydde meg ikke om det. Jeg skulle bare spille fotball og ha det gøy, hvor målet var å spille på A-laget. Hjertet mitt er fortsatt i Vålerenga, sier Harmeet Singh til Nettavisen.

Utelukker ikke Fellah og Singh

Vålerenga-trener Ronny Deila er klar på at han og klubben følger med på de spillerne som har spilt i klubben før. Han utelukker ikke at det kan komme gamle kjenninger inn gjennom portene på Valle.

- Det er ikke tvil om at vi følger med på spillerne som har vært i Vålerenga, men det må stemme på alle mulige måter. Det er mange ting som må klaffe. Det må være til rett tid, posisjon og riktig lønn, så det er mange hensyn å ta, sier Ronny Deila til Nettavisen.

- Er Harmeet Singh en interessant spiller for Vålerenga?

- Harmeet Singh er en bra spiller han og det vet vi, men å si noe mer om det nå, er vanskelig. Vi er opptatt av de vi har i stallen nå. Vi har byttet ut alt for mye de siste to årene, sier Deila til Nettavisen.

- Hva med Mohammed Fellah? Det er jo en annen tidligere Vålerenga-spiller med en kontrakt som går ut etter årets sesong.

- Det er jeg klar over. Vi følger med på han også, så jeg utelukker ingen ting, sier Deila til Nettavisen.

Neste kamp og innspurt

Harmeet Singh og Sarpsborg 08 har minimalt å spille for i Eliteserien i de to siste rundene, men på torsdag venter et nytt spennende oppgjør mot Malmø FF i Europa League.

Østfoldingene håper å fortsette Europa-eventyret og er avhengige av et godt resultat i Sverige. Med fire poeng på tre kamper er fortsatt alt mulig. Til helgen tar de imot Sandefjord på Sarpsborg stadion, mens Vålerenga reiser nordover til Bodø/Glimt.

