Siste sjanse for skuffet Kirkevold?

Pål Alexander Kirkevold har vært ustoppelig i Danmark i høst, men fikk en blytung og anonym start for A-landslaget.

- Jeg var litt skuffet etter lørdagens kamp. Jeg hater å tape, og det var ingen lett kamp å komme inn i. Jeg hadde et ønske og en drøm om at jeg skulle få en god opplevelse i debuten, men fotballmessig ble det ikke det.

- Jeg prøvde å nyte det så godt jeg kunne der ute, men jeg håper folk forstår at dette ikke er så lett å komme inn og debutere i en omgang som kanskje ikke er den beste fra lagets side. Det blir vanskelig å komme inn og skulle gjøre ting på egen hånd for å skille seg ut. Vi hadde en plan, men det fungerte ikke, sier Kirkevold om 0-2-tapet mot Makedonia.

Kirkevold ble byttet inn i pausen, men klarte aldri å sette sitt preg på en kamp der Norge fremsto veldig tamme etter at Martin Ødegaard skjøt i stolpen etter knappe 20 minutter. Hobro-spissen står med 13 mål i Superligaen i Danmark denne sesongen. Vestfoldingen scoret i elleve seriekamper på rad, men var langt unna mål i landslagsdebuten i regnværet i Skopje.

Tror Lagerbäck ser helheten

- Føler du at Slovakia-kampen tirsdag er din siste sjanse til å overbevise om at du hører hjemme på landslaget?

- Jeg føler ikke det. Jeg prøver å bevise i klubbhverdagen at jeg er en god fotballspiller. Jeg kommer hit og gjør det beste jeg kan. Jeg føler ikke at det er siste sjanse. Lagerbäck ser selvfølgelig på hvordan man gjør det også på trening, ikke bare i en kamp der det er vanskelig å komme inn og prege kampen Han er en klok mann og skjønner fotball. Han vet at det ikke bare er å komme hit og skulle dra fram noe uventet. Han ser på hele laget og helheten, sier Kirkevold.

- Det vil være veldig smart med en scoring mot Slovakia. Det er alltid smart med scoringer. Jeg tar med meg selvtilliten fra den danske ligaen hit og håper å få ut mer av kvalitetene jeg vet jeg har inne. Jeg er sikker på at jeg kan på landslaget bare jeg får muligheten og det løsner litt for laget framover, fortsetter den tidligere Sandefjord-spissen.

Han har lagt merke til at flere har pekt på både nye spillere og mange forfall som forklaringer til den elendige kampen mot Makedonia.

- Jeg klarte ikke å markere meg i den grad jeg skulle. Jeg gjorde ikke mange feil, men kom ikke nok i avslutningsposisjoner. Men de lå i en lav femmer, og jeg er veldig glad i kontringsspill. Det var ting som gjorde at det ikke helt fungerte, men jeg fikk tatt ned ballen og vist noen kvaliteter da jeg prøvde å stikke igjennom Markus Henriksen, sier Hobro-spissen.

Bryr seg ikke om ekspertene

TV 2s ekspert Jesper Mathisen ble ikke overbevist over Kirkevold lørdag.

- De har vanskelige arbeidsvilkår, men jeg synes ingen av dem viser seg fram. Jeg tviler på at noen av de to er med når Norge har alle sine beste spisser friske, sa Mathisen til NTB om Kirkevold og Ola Kamara, som var tilbake etter tre år utenfor landslaget, etter de to spissenes prestasjon på Balkan.

- Jeg her helt upåvirket av hva andre der ute tenker. Eksperter skal ha meninger. De må komme med et eller annet, for folk vil gjerne lese det. Og da må de ha en mening, og da er det alltid lett å plukke ut de spillerne som er nye. Jeg tar det helt fint. Det var ingen lett kamp å komme inn i, men man vil alltid markere seg litt mer, sier Kirkevold.

(©NTB)

