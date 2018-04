Sitter på benken for Sandefjord: Drømmer om VM i juni

Islands Ingvar Jónsson legger ikke skjul på ambisjonene.

SØR ARENA (Nettavisen): Han har vært det klare førstevalget på keeperplass for Sandefjord de siste to sesongene, og i 2016 var han en del av Islands landslagstropp til EM i Frankrike.

I vinter har sisteskansen vært skadet etter at han pådro seg et brudd i foten i siste serierunde i fjor. Selv om keeperen nå har vært skadefri de siste fire ukene får han fortsatt ikke stå for Magnus Powell og Sandefjord i Eliteserien.

Nå begynner det å haste om 29-åringen skal få komme med på Island sitt lag til VM i Russland.

- Jeg har trent for fullt i 3-4 uker nå, så jeg er frisk og spilleklar, slår Jónsson fast til Nettavisen.

- Den keeperplassen er min

16. juni starter Island sitt VM-eventyr, da de møter Argentina i gruppespillet. Uttaket er flere uker i forveien, og det VM-uttaket drømmer Jónsson fortsatt om.

- Det er mitt store mål. Den VM-troppen er det eneste jeg tenker på nå, og det ville være en stor drøm å få være med der, sier Jonsson til Nettavisen.

Jónsson satt på benken for Island da de møtte Mexico og Peru i mars, og satt også på benken for Sandefjord da de møtte Start andre påskedag.

- Nå må jeg vinne plassen min tilbake i mål. Han (Holmen Johansen journ.anm.) har hatt to fine kamper nå, men den keeperplassen der, den er min, sier keeperen selvsikkert.

Selv om det ikke er så mange uker igjen til mesterskapet går av stabelen nekter islendingen å tenke på at han ikke skal være med til Russland.

- Jeg tenker ikke på at det mesterskapet går uten meg. Det eneste jeg klarer å tenke på er at jeg skal være med. Det er rett og slett ikke noe alternativ for meg, avslutter 29-åringen.

SIKTER HØYT: Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson.

Økonomisk gunstig med Jónsson i VM

Magnus Powell lot den islandske landslagskeeperen stå mot Strømmen i en treningskamp 18. mars, men benket han igjen mot Sandefjord. Så langt har visstnok ikke Jónsson vært i nærheten av å stå i Eliteserien.

- Ingvar stod mot Strømmen, og så var han borte med landslaget. Erik (Holmen Johansen) har vært frisk hele veien, og har stått bra, så Jonsson har ikke vært med i keeperdiskusjonen enda, sier Powell som likevel sier at det kan åpne seg for en plass på laget for Jónsson framover. -Ingvar har jobbet hardt for å bli frisk, og vi vet hvor viktig det er for klubben og Ingvar å komme til VM.

- Betyr det at dere prøver å få han med til VM?

- Det er klart at vi tenker på det, selvsagt. Det er mye penger for en klubb som Sandefjord å ha en spiller med i VM, og skal han få bli med der, da må han få spille kamper for oss, avslutter Powell, som ikke kan si rett ut at sisteskansen skal få spille ukene inn mot uttaket.

Hvis Ingvar Jónsson skulle bli tatt ut til VM vil klubben få dagpenger for at spilleren er med i VM. I tillegg er Sandefjord pliktig å gi slipp på spilleren tre uker før mesterskapet begynner, i tillegg til at spilleren skal få fri i etterkant.

Jonsson debuterte på Island sitt landslag under daværende landslagstrener Lars Lagerbäck mot Belgia i 2014, og har siden den gang spilt syv kamper med flagget på brystet. Etter overgangen fra islandske Stjarnan til norsk fotball i 2015 har 28-åringen har spilt både i Sandnes Ulf og Start før han gikk til Sandefjord før 2016-sesongen.

