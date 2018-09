Sjögren varmet opp til skjebneuken med å gjennomføre halv ironman

Tirsdag kan fotballkvinnene sikre VM-plass. På sidelinjen står en toppmotivert landslagssjef i toppform.

VM-deltakelse er alt som gjelder for landslagssjef Martin Sjögren og det norske kvinnelandslaget i disse dager.

Fredag ble første hinder besteget etter 4-0 mot Slovakia, men tirsdag venter den virkelig store testen.

Seier mot regjerende europamester Nederland gir direkteplass til neste års VM, mens uavgjort eller tap etter alle solemerker betyr en vanskelig playoff for å komme til neste års mesterskap i Frankrike.

- Det er klart denne kampen blir viktig. Først og fremst er målet vårt å ta oss til VM. Om vi ikke klarer å direktekvalifisere oss, kan vi ta det via playoff. Målet er uansett at vi skal kvalifisere oss direkte, sier Sjögren til Nettavisen etter søndagens trening på Intility Arena.

Svensken er imidlertid ikke kun dyktig på trenerbenken. For en ukes tid siden gjennomførte han en halv ironman i svenske Tjörn sammen med landslagsassistent Anders Jacobson.

1900 meter svømming, 90 kilometer på sykkelen og 21 kilometer løping er ikke for hvem som helst.

- Nei, altså, det gikk bra det, sier svensken i kjent beskjeden stil uten å ville snakke for mye om egen innsats.

Landslagssjefen sier prestasjonen ikke har blitt pratet noe særlig om på landslaget, men Caroline Graham Hansen har imidlertid fått det med seg.

Hun flirer når hun blir konfrontert med det av Nettavisen.

VIKTIG: Caroline Graham Hansen, landslagets kanskje viktigste spiller, er imponert over Sjögrens prestasjon.

- Det er jo respekt til ham, for det er en stor fysisk belastning å skulle gå igjennom det der. Men han har jo gått og hostet i en uke nå, og Anders har et eller annet i leggen så han knapt klarer å gå. De tok seg nok litt vann over hodet, sier Wolfsburg-spilleren lattermildt og legger til at prestasjonen tross alt er imponerende.

I kanonform

Graham Hansen spilte en glitrende kamp da Norge feide over Slovakia med 4-0 fredag. Tre målgivende pasninger ble fasiten for høyrekanten fra storklubben Wolfsburg, og tirsdag blir hun en svært viktig brikke, om ikke den viktigste, i kampen om VM-plass.

- Det er viktig at vi som har erfaring og som har vært borti kamper som betyr mye, bidrar med det vi har av rutine. Det handler om å få folk til å tenke at det er en normal kamp, sier hun.

Nederland topper gruppen med 19 poeng. Ett poeng bak følger Norge før tirsdagens siste og avgjørende gruppespillkamp.

Graham Hansen nyter å være i utfordrerposisjon mot den regjerende EM-mesteren.

- Det er Nederland som har alt å tape, og vi er på en måte underdogs her. De kommer hit som europamestere og tenker vel at de skal forsvare en VM-plass. Vi skal derimot prøve å angripe oss til en VM-plass, og det er en mye bedre mental posisjon å starte i, sier 23-åringen.

Leine er ikke aleine

Mens Graham Hansen nyter profftilværelsen i Tyskland, er det ingen hemmelighet at flere av landslagsspillerne på kvinnesiden kombinerer toppidrettstilværelsen med studier og jobb.

Kristine Leine fikk mye oppmerksomhet da hun først var tvunget til å melde forfall til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper etter at hun ikke fikk fri fra VID vitenskapelige høgskole.

Sykepleierstudenten fikk imidlertid grønt lys til slutt, og sluttet seg til resten av troppen før bortekampen mot Slovakia fredag.

En rask sjekk av landslagstroppen viser at Leine ikke er alene om å kombinere landslagsspill med studier.

Minst 10 av spillerne i troppen er enten ferdig, eller holder på med bachelorgrad eller årsstudium i ulike fag.

Nå varsler Sjögren at han vil belyse problematikken som i ytterste konsekvens kan ende med at han ikke får tatt med en spiller i landslagstroppen.

- Saken med Leine er ikke den første, men i hennes tilfelle følte vi at det var på tide å belyse problematikken. Halvparten her kan ikke livnære seg på fotballen, og de må også tenke på hva de skal gjøre, enten i kombinasjon med fotball, eller etter at karrièren er over, sier svensken og fortsetter.

- Det er ekstremt viktig at de har en utdanning, og da synes jeg også det er viktig at man kan tilrettelegge. Vi er ikke ute etter at de skal få en lettere vei i utdanningsløpet, men vi ønsker at de skal ha en mulighet til å kombinere tilrettelagt studiegang med å være idrettsutøver på et høyt internasjonalt nivå.

Nå håper landslagssjefen at saken med Kristine Leine, hvor Olympiatoppen gikk i dialog med høyskolen, har satt i gang en diskusjon rundt temaet.

- Jeg synes som sagt det er viktig at vi belyser problematikken, og det er en diskusjon jeg synes vi skal ta opp i en større sammenheng etter denne samlingen.

PS. Det kan gå mot rekordstort oppmøte på Intility Arena tirsdag. Lørdag kunne billettansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF) opplyse til Nettavisen at det er solgt mer enn 4700 billetter til kampen mot Nederland.

