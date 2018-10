Sjokktap for Real Madrid i Moskva

Real Madrid fikk kjempetrøbbel i den russiske hovedstaden.

CSKA MOSKVA - REAL MADRID 1-0: Et reservepreget Real Madrid gikk på et svært overraskende bortetap mot CSKA Moskva i gruppespillet i Champions League tirsdag kveld. En tidlig scoring av CSKAs Nikola Vlasic var nok til at russerne stakk av med samtlige tre poeng mot den regjerende mesterligavinneren. Kampen ble også den tredje på rad der Real Madrid går av banen uten å score mål. - Hvor mye savner de Ronaldo?

Petter Veland, La Liga-ekspert og kommentator for Viasat, tror nå at Real Madrid virkelig får merke presset i dagene som kommer. - Nå kommer spørsmålene til å florere. Hva skjer med Gareth Bale og skaden hans? Hvor lenge er Daniel Carvajal ute? Hvor mye savner de Cristiano Ronaldo? Og hvor trygt sitter Julen Lopetegui?, kommenterer Veland etter tirsdagens oppgjør. - De spanske mediene har fått mye mat som de skal kose seg med de neste dagene frem til Real Madrid spiller mot Alavés på bortebane kommende helg, forteller La Liga-eksperten. Uten flere av stjernene

Tirsdagens tap kom som en stor overraskelse. For selv om Real Madrid måtte klare seg uten Sergio Ramos, Gareth Bale, Isco og Marcelo som alle er ute med skade, var spanjolene klare favoritter til oppgjøret på Luzhniki Stadion.

Det kunne også virke som Real Madrid-trener Julen Lopetegui virket å være trygg på at hans reserver ville være gode nok til å slå CSKA ettersom han til tross for det store skadefraværet henviste Luka Modric til benken fra start.

Selv om det altså var russerne som vant skal det også sies at Real Madrid skapte klart flest sjanser i Moskva tirsdag kveld.

Stolpetreff



To treff i metallet i den første omgangen vitnet om et lag som presset på for utligning, men det ville seg ikke for spanjolene.

I andre omgang ble nevnte Modric byttet inn i håp om å hjelpe laget, men det var ikke Real Madrids kveld i Moskva. Også etter pause ble det nemlig bare nesten for gjestene. Mariano var nærmest scoring like før slutt da han headet i stolpen.

Det ble også dramatisk på overtid da CSKA-keeper Igor Akinfeev ble utvist etter å ha fått to gule kort, men det var til slutt hjemmelaget som kunne juble for tre poeng.

