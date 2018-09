Skadetrøbbel for landslaget før dobbeltkamp

Flere sentrale landslagsspillere sliter med skader drøyt to uker før fotballherrene skal møte Slovenia og Bulgaria i nasjonsligaen.

Mest alvorlig ser situasjonen ut til å være for forsvarsbautaen Kristoffer Ajer. Celtic-proffen er ute i fire til seks uker og går etter alt å dømme glipp av de to landskampene i oktober.

Keeper Rune Almenning Jarstein sliter med en lårskade, men den skal ikke være av det alvorlige slaget.

Mer usikkert er det rundt Birger Meling og Martin Ødegaard, som begge ble skadd i cupkamper onsdag.

- Tidligst svar i kveld, skriver Rosenborg-fysio Haakon Schwabe torsdag i en SMS til NTB om Melings skadesituasjon.

Landslagets faste venstreback fikk problemer med hamstringen (baksiden av låret) allerede etter ett minutt av cupkampen mot Vålerenga.

Nordtveit suspendert

For Martin Ødegaards del dreier det seg om en håndskade, skriver TV 2. Den er trolig såpass udramatisk at Ødegaard rekker landskampene mot Slovenia 13. oktober og Bulgaria tre dager senere.

- Det er intet farlig og blir bra. Tidshorisont vet vi mer om etter dagens undersøkelser. Vi er som alltid positive, opplyser landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard til kanalen.

Først og fremst er det Norges forsvarsrekke som er skadepreget. Og foruten skadene på Ajer og Meling, er Håvard Nordtveit suspendert i kampen mot slovenerne.

- Det ser stygt ut, men vi har ikke fått totaloversikten. Jeg regner med at vi får det i løpet av en dag eller to, sier Per Joar Hansen, som er assistent for landslagssjef Lars Lagerbäck, til TV 2.

