Skandalekampen: Danmark spilte med futsal- og 2.divisjonsspillere

Slovakia hadde full kontroll mot danskenes amatører.

SLOVAKIA - DANMARK: 3-0

Onsdagens privatlandskamp ble av det useriøse slaget, men amatørene fra Danmark imponerte.

Årsaken til at det danske laget kun hadde spillere fra 2.divisjon og nedover, i tillegg til futsal-spillere, var at spillere som opprinnelig er på det danske landslaget har gått i streik.

Dermed måtte Danmark klare seg uten Christian Eriksen og de andre landslagsstjernene som følge av at fotballforbundet ikke klarte å bli enige om en ny spilleravtale med spillerforeningen tidligere denne uken.

De mønstret et mannskap bestående av blant annet studenter, salgskonsulenter, forsikringsrådgivere, lærervikarer og båtmekanikere. Åge Hareides trenervikar John «Faxe» Jensen hadde ikke fått mer enn én dag til forberedelser foran møtet med Slovakia.

Les også: Pochettino har mottatt advarsel fra FA

- De har ikke «driti» seg ut

Slovakia hadde full kontroll på de danske herrene hele kampen og spilte for halv maskin. Adam Nemec og Albert Rusnák scoret målene for Slovakia i første omgang. I andre omgang scoret dansken, Adam Fogt, et uheldig selvmål.

På 2-0-stillingen til Slovakia måtte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk skryte av de danske spillerne ute på banen, som hadde blitt hentet opp til landslaget, fra langt nede i det danske systemet.

- Hvis det blir 2-0 så er det et fantastisk resultat. De har ikke dritet seg ut her, og det er det viktigste. De har løpt og kjempet i kveld, sa Skjelbæk om danskenes innsats.

- Det er litt som de ungene som vant billettene i Charlie og sjokoladefabrikken. Parodien i dette er jo konflikten mellom mangemillionærene og et fotballforbund. Så det disse gutta gjør er heltemodig. De gutta her representerer det som er bra med fotball, sa Skjelbæk om herrene som fikk en eventyrlig sjanse onsdag kveld.

Les også: NFF om billettkritikk: - Lett å si at vi har bommet med prisene

- Kommer ikke til å forlenge

Det danske herrelandslaget i fotball er i konflikt med sitt eget forbund og partene har ikke kommet til enighet om noen ny spilleravtale.

Det danske forbundet (DBU) føler at spillerforeningens krav ikke er akseptable og gjør det helt klart at det ikke er aktuelt å fornye den tidligere avtalen.

- Vi kommer ikke til å forlenge og det vet spillerforeningen godt. De har ikke kommet med noe som vi kan eller kommer til å akseptere.

Les også: Elyounoussi om ukjent drama: - Var nervøs for at det kunne ødelegge for overgangen

Spillerne vil forhandle

Spillerne har åpnet for å sette seg til forhandlingsbordet igjen for å løse striden, men for forbundsledelsen er det helt uaktuelt. Det fastslår fotballpresident Jesper Møller.

– Vi har fra ledelsens side sagt at så lenge det spilles fotball, forhandler vi ikke, sier Møller.

– Det er gitt et tilbud som jeg håper spillerne vill tenke godt og grundig gjennom. Hvis ikke spillerne kan akseptere det tilbudet, så har vi en alvorlig situasjon igjen på søndag, for tilbudet blir ikke annerledes, fortsetter han.

De danske landslagsspillerne har flere ganger foreslått å forlenge den eksisterende landslagsavtalen i påvente av at en ny kommer på plass. Det avviser DBU.

– Den gamle er utløpt, og ingen ville vedkjenne seg den mens den var gjeldende, sier Jesper Møller.

Dermed kan Danmark risikere å måtte bruke sitt nødlandslag også mot Wales.

Mest sett siste uken