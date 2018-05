Skandalescener da Ulvestad og Djurgården vant cupen

Skuffede Malmö-fans lagde skandale da Djurgården ble svensk cupmester med 3-0-seier i torsdagens finale. Fredrik Ulvestad la opp til det siste målet.

Ulvestad leverte flott forarbeid da Jonathan Ring fastsatte resultatet snaut ti minutter før full tid. Rett etterpå ble Niklas Gunnarsson byttet inn, og dermed var det to nordmenn på banen da Djurgården kunne feire cuptittelen foran egne tilhengere.

Det tok lenger tid enn det burde, for fire minutter før full tid måtte dommeren ta lagene av banen. Da hadde Malmö-tilhengere tatt seg inn på indre bane og kastet bluss og knallskudd ut på gressteppet.

Dommerne følte situasjonen så truende at de brøt kampen allerede før banen ble røyklagt.

Etter noen minutter kunne lagene komme ut på banen igjen og fullføre kampen.

Djurgården var det klart beste laget foran 25.123 tilskuere. Venstreback Jacob Une Larsson nikket inn ledermålet på hjørnespark etter et drøyt kvarter, og Kerim Mrabti doblet ledelsen rett etter pause.

Fire dager etter et pinlig tap mot Brommapojkarna som førte Djurgården ned til 10.-plass i Allsvenskan fikk laget en stor opptur med sin første cuptriumf på 13 år. Djurgården slapp ikke inn et eneste mål i hele turneringen.

