Skattemeldingen på vei - får du igjen penger eller må du ut med restskatt?

Skatteetatens beregning av skatten for svært mange nrodmenn er klar onsdag.

Skattemeldingen kommer onsdag 4. april. Her kan du se din foreløpige skatteberegning som viser om du ligger an til å få igjen enger på saktten eller om du må ut med restskatt.

Skatteetaten har nemlig allerede beregnet ditt skattoppgjør basert på opplysninger tilsendt fra banker, offentlige registre med flere.

Har du ingen endringer til Skattetatens foreløpige oppgjør er sannsynligheten stor for at tallene i skattemeldingen også blir ditt endelige skatteoppgjør i år.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

På Skatteetatens nettsider finner du utfyllende informasjon om innlogging i Altinn med mere.

Dette bør du sjekke først



Sjekk at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatter riktig. Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i skattemeldingen. Du kan sjekke hva arbeidsgiveren(e) din(e) har rapportert inn.

Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig. Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra. Du kan sjekke hva som er rapportert inn.

Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tallene henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos. På formuen din kan du få verdsettingsrabatt. Hvis du får det, er det forhåndsutfylt på skattemeldingen din.

Sjekk fradrag nøye



I Skatteetatens fradragsveileder kkan du sjekke om du har krav på flere fradrag.

- Har du krav på fradrag, kan du gjøre grunnlaget vi beregner skatt på, mindre. Slik sett kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv, skriver Skatteetaten på nett.

Så mye taper du på glemte fradrag

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 240 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.200 kroner, skriver smartepenger.no.

Det er noen viktige endringer på selvangivelsen for skattåret 2017 sammenlignet med selvangivelsen for skatteåret 2016.

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra. Satsen reduseres fra 25 til 24 prosent. Det betyr at skatt på avkastning i aksjefond, bank, etc får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

- Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den. På grunn av at skatten på alminnelig inntekt ble satt ned, økes trinnskatten, skriver privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken