Søkte etter fotballutstyr på nett: Fant ikke ett bilde av en kvinnelig fotballspiller

Vålerengas Guro Pettersen (26) med klar beskjed til sportsgiganter: Ta jentene på alvor.

Nylig fikk hun hakeslepp da hun bestemte seg for å gjøre en test.

Guro Pettersen gikk gjennom et lass av nettsider som selger fotballutstyr, og resultatet var nedslående.

- Jeg fant kun bilder av menn eller små gutter som spiller fotball. Jeg fant ikke et eneste bilde av en jente, forteller en oppgitt Pettersen til Nettavisen.

Onsdag skrev Nettavisen om det som er blitt et problem hos norske toppspillere på kvinnesiden i norsk fotball: Mange spillere tvinges til å bruke barnesko fordi man ikke finner voksensko eller toppmodeller i så små størrelser at de passer.

Pettersen har lenge vært en uttalt forkjemper for at kvinnefotball skal bli møtt med den respekten den fortjener, og mener at det fortsatt er en lang vei å gå.

- For å ta Zalando som et eksempel: Klikker du deg inn på «sport dame» finner du bare kategorier for dans, yoga og slike ting. På «sport herre» finner du fotball med en gang, forteller hun.

Laget Instagram-video i frustrasjon

Pettersen ble faktisk så skuffet av det hun fant på internett at hun lagde en egen film på Instagram om det:

- Hva tenkte du da du oppdaget at det var såpass skjevt der ute?

- Jeg synes det er ganske sykt, egentlig. Man vil ikke gå ut og klage heller, men jeg synes det er viktig å opplyse hvordan det er for å få en endring, sier hun.

Pettersen, som spiller for Vålerengas damelag i Toppserien, har erfart at det ikke bare er på norske nettsider kvinnefotballprofiler er vanskelig å oppdrive.

Da hun var på besøk i en Nike-butikk i London i vinter, opplevde hun noe lignende:

Ikke et eneste sted i butikken fant hun et bilde eller plakat av en kvinnelig fotballspiller.

Sa fra på NISO-møte

Også i møte med hjemlige aktører har temaet dukket opp. Da norske toppspillere var samlet til NISO-møte hvor et tema var et samarbeid mellom spillerorganisasjonen og Torshov Sport, (alle spillere som er medlem av NISO får 30 prosent hos Torshov Sport), oppdaget Pettersen at ingen av bildene fra presentasjonen inneholdt kvinnelige spillere.

- De hadde kun bilder av gutter, men halvparten av spillerne på møtet var jenter, kvinnelige fotballspillere. Da stilte jeg spørsmål om hvorfor de ikke hadde bilder av jenter på presentasjonen og hvorfor de ikke hadde bilder av jenter i butikkene sine. Men de må forholde seg til det Nike og Adidas sender ut, og det kanskje der problemet ligger, sukker hun.

Hun tror de fleste er enig i at også jenter bør vises frem som rollemodeller, men tror det handler om at gammel vane er vond å vende.

- Jeg tror ikke mange er så bevisst på det. Når man går inn i en sportsbutikk og bare finner bilder av gutter på veggene, tror jeg ikke mange tenker så mye over det, for slik har det alltid vært, sier hun.

- Har tatt det opp



Daglig leder for Torshov Sport i Oslo, Ole-Petter Bømark, både ser og er enig i problematikken Pettersen tar opp. Han ser gjerne at det blir en endring av dette i hans butikk fremover.

- Vi har spurt om mer relevanse i reklamekampanjene. Vi ønsker for eksempel å ha plakater av Ada Hegerberg og Martin Ødegaard, fremfor Olivier Giroud som kanskje ikke har den samme relevansen her i Norge, sier Bømark til Nettavisen.

Han er klar på at dette er noe som er styrt av leverandørene, men at han tar opp mangelen på produkter og reklamering rettet mot kvinner.

- Jeg har tatt det opp, og dette er nevnt for leverandøren. Vi tar inn det vi kan av jenteprodukter og ønsker å kunne tilby det beste som er av produkter for jenter og kvinner. Vi ønsker mer fokus på jenter, sier Bømark.

Han kan også fortelle at dette er noe han selv har snakket med VIF-keeperen om.

- Hun spurte om mangelen på kvinnelige modeller og plakater i butikken vår. Dette er det vi får tilsendt, men det er også ting vi har tatt opp før. Jeg er helt enig med Pettersen, sier Bømark.

Nettavisen har kontaktet Adidas, Nike og Zalando for å høre deres tanker om problemstillingene Pettersen reiser. Kun sistnevnte har besvart våre henvendelser. Les svaret nederst i saken.

ÆRLIG: Guro Pettersen, som her ankommer banketten etter cupfinalen med Stabæk i 2013, snakker kvinnefotballens sak.

- Går i riktig retning

Lillestrøms Emilie Haavi støtter Pettersens frustrasjon. Men hun ser lys i enden av tunnelen.

- Jeg føler det går i riktig retning, selv om man ikke er helt der man vil være ennå. Jeg føler at det skjer positive ting, og at man får flere profilerte fotballspillere som er med å fronte de store merkene. At det er positiv greie på gang, det er jeg ikke i tvil om. Men vi har fortsatt en vei å gå, sier hun til Nettavisen.

Også Haavi har bitt seg merke i mangelen på kvinnelige profiler i fotballbutikker og sportsforretninger.

- Man ønsker, slik Guro nevnte, at det skal være kvinnelige fotballspillere som har plakater i de store Nike- og Adidas-butikkene, og at man også er med på å fronte merkene på lik linje som herrene gjør. Det handler vel egentlig bare om det, sier hun.

- Vi skal også ha utstyr

Nå kommer Pettersen med en oppfordring til alle sportsprodusenter- og butikker der ute:

- Hvorfor skal det ikke være bilder av jenter på veggene? Tenk på det markedet dere kan nå hvis dere reklamerer med jenter som spiller fotball. Vi skal også ha klær og utstyr. Fotball er verdens største kvinneidrett, påpeker hun.

- Hvis vi går ti år frem i tid, hvordan tror du det ser ut da?

- Jeg tror det er en helt annen verden da. Det er litt av motivasjonen jeg har for å fortsette å kjempe for det her. Jeg vil at de som kommer etter oss skal ha det bedre som fotballspiller enn det vi har nå.

- Hvorfor er det viktig at barn og unge også har kvinnelige fotballspillere å se opp til når man går i sportsbutikker og lignende?

- Jeg synes det er kjempeviktig at unge jenter også kan ha forbilder og drømmer, på lik linje med alle gutter som også har lyst til å bli fotballspiller. Det er klart, hvis man fortsetter med å ikke ha jenter på veggene, blir man ikke tatt på alvor. For min del vokste jeg opp uten en kvinnelig fotballspiller som rollemodell. Jeg så opp til David Beckham, han var kanskje min store helt, og etter hvert Ronaldo. Jeg visste ikke om så mange kvinnelige spillere, for de var ikke synlige verken i reklame eller i media. Det er synd for unge jenter at de fortsatt i stor grad må vokse opp uten rollemodeller.

Nettavisen har kontaktet Adidas, Nike og Zalando for å høre deres tanker om problemstillingene Pettersen reiser. Kun sistnevnte har besvart våre henvendelser:

- Hos Zalando ønsker vi å tilby det rette produktet til hver enkelt kunde, og dette gjelder også fotballprodukter, inkludert drakter og andre varer for både kvinnelige og mannlige spillere. Som du kan se her og her, har vi også kvinnelige modeller for fotballprodukter slik at også jenter finner det beste utstyret de trenger. Når det gjelder produkter fra vårt partner-program (merker de samarbeider med), kan det være annerledes, skriver Zalando-pressekontakt Linda Hübner i en epost til Nettavisen.



