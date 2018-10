Skullerud om Branns gullkamp: - Det er ikke kjørt ennå

Selv med kun ett poeng på de to siste kampene for Brann tror fotballekspert, Tor Ole Skullerud, fortsatt på en spennende høst i Eliteserien.

TROMSØ - BRANN: 2-1

ALFHEIM STADION (Nettavisen): Brann maktet ikke å ta poeng mot Tromsø, mandag kveld. Med seier i nord ville de røde fra Bergen kun vært et poeng bak serielederne, Rosenborg, på tabellen. Brann ble nemlig gitt en gyllen mulighet til å ta igjen noe av forspranget til RBK, da de tapte mot Molde på bortebane, søndag.

- Dette var en mulighet til å ta innpå Rosenborg som forsvant. Det var en runde hvor de fikk det servert og Brann burde helst hatt tre poeng med seg. I hvert fall ett, sier Eurosport-ekspert Skullerud til Nettavisen etter mandagens kamp.

Flere av Brann-spillerne var kritiske til deler av prestasjonen mandag. Skullerud ville ikke kritisere Brann for mye.

- Jeg synes alltid det er lurt å begynne i andre enden og gi kreditt til et Tromsø-lag jeg synes var gode og vant fortjent. Man selvsagt mene at Brann burde skape mer, og det kan de selvfølgelig. Tromsø var gode både bak og foran i banen under kampen. Det er et Brann som ikke er like godt i dytten og ikke vinner de jevne kampene lenger, sier Skullerud.

Begynner å få dårlig tid

Etter at Brann spilte uavgjort hjemme mot Sandefjord forrige runde i Eliteserien og tapte borte mot Tromsø, gjenstår det kun seks kamper av årets serie.

Samtidig skal Brann møte Rosenborg hjemme om tre kamper og kan potensielt ta innpå tre poeng da.

– Blir fire poeng opp for mye å ta igjen?

– Det skal jeg ikke si, for når du så Rosenborg søndag, så manglet det litt der også. Selv om Molde var gode, så synes jeg Rosenborg så litt tunge ut. De skal ha et program fremover som er en kjempeutfordring for dem. Så jeg tror ikke det er kjørt ennå, sier Skullerud om Branns gullsjanser.

Brann-spiller, Ruben Yttergård Jenssen, tror ikke RBK-kampen har vært i bakhodet på spillerne.

– Nei, det tror jeg ikke. Vi prøver å komme på skuddhold, det er det vi gjør. Mandag var vi ikke gode nok, sier Yttergård Jenssen til Nettavisen.

Tett kampprogram for RBK

I tillegg til Eliteserien, er Rosenborg fortsatt med i cupen og har flere kamper i Europa League fremover.

Skullerud har imidlertid ingen konkrete grep han mener Brann burde foreta seg de siste rundene ligaen, som han vil dele med Nettavisen.

– Først og fremst så var de kjempegode for to uker siden i Haugesund på bortebane. Så de er ikke så langt unna. Så var Tromsø best nå og bør få honnør for det, mener Skullerud.

Tror ikke Molde kan hevde seg

Rosenborg fikk bank av Skulleruds gamle klubb Molde søndag, som ble både serie- og cupmester under hans ledelse i 2014. Det skiller nå fem poeng opp til Brann og ni til Rosenborg for de blå.

Skullerud tror ikke Molde kan klare å blande seg inn i gullkampen, da det tydeligvis blir for langt opp til toppen for Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap.

– Det skal litt til, det er mange poeng opp. Da skal begge to foran gå på en skikkelig smell. Det tror jeg ikke, det ser jeg ikke for meg. Men at det fortsatt kan leve mellom Brann og Rosenborg, det tror jeg, avslutter Skullerud til Nettavisen.

