Sky Sports-bilder av Pogba og Mourinho får nettet til å koke

Forholdet mellom de to Manchester United-profilene virket alt annet enn varmt på onsdagens trening.

Tirsdag gikk Manchester United på et overraskende tap i ligacupen mot Derby. United røk ut etter straffesparkkonkurranse på Old Trafford.

Samtidig raser ryktene videre som en konflikt mellom manager José Mourinho og superstjernen Paul Pogba. Onsdag publiserte Sky Sports en video fra Uniteds trening på Carrington, og bildene derfra viser noe som kan tyde på et meget iskaldt forhold mellom Mourinho og Pogba.

I det kortet klippet ser vi først Pogba joggende mot Mourinho og han hilser blant annet på trener Michael Carrick på veien over. Da han kommer bort til Mourinho, ser det ut til at portugiseren sier noe som får Pogba til å reagere. Midtbanespilleren stirrer bare hardt og kaldt tilbake mot manageren.

25-åringen løper så videre og snakker med noen av lagkompisene, før det ser ut som han havner i en diskusjon med Mourinho.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

Klippet har spredd seg i rekordfart i sosiale medier og mange mener dette bare bygger opp under ryktene om at det skal være en konflikt i United-leieren og at franskmannen og portugiseren skal ha kommet på kant.

Sjokkbeskjed

Allerede tirsdag begynte det å svirre rapporter om at den dårlige tonen mellom de to hadde eskalert. The Times skrev at Mourinho hadde gitt beskjed, foran hele United-stallen, at Pogba var ferdig som kaptein.

Avisen skrev at beskjeden fra Mourinho ble gitt på klubbens treningsanlegg Carrington tirsdag, og at hensikten bak den tøffe avgjørelsen er å statuere et eksempel og vise hvem som er sjefen.

- Mourinho fortalte spillerne at Pogba ikke får være kaptein igjen, og at han ikke representerer det en kaptein skal være, i tillegg til at Manchester United er større enn noen andre, sa en anonym kilde til avisen.

Etter tirsdagens tap mot Derby i ligacupen bekreftet Mourinho at Pogba ikke lenger er visekaptein i klubben.

- Spillerne er fornøyd med avgjørelsen og begrunnelsen de fikk, sa den anonyme kilden om Mourinhos valg til The Times.

Pogba var henvist til tribunen i forbindelse med Derby-kampen.

Franskmannen var nylig ute og sa at han ønsket at United skulle spille mer offensiv fotball, noe som kan være grunnen til Mourinhos grep.

«Sinte og frustrerte»



ESPN-journalist Mark Ogden skriver i en artikkel onsdag at flere av spillerne i Manchester United nå skal være misfornøyd med Mourinho.

Ogden hevder å ha kilder på at flere seniorspillere i United skal være både «sinte og frustrerte» over måten manageren behandler spillerne.

I artikkelen står det at «Mourinho starter krangler med spillere, og så ber han dem spille for seg». Det skal angivelig ha vært dårlig stemning internt helt siden spillerne kom til sesongoppkjøringen i juli.

Det at portugiseren var høyst kritisk til spillere allerede i oppkjøringen, og at han offentlig viste sin misnøye med at det ikke ble hentet inn flere spillere, skal være noe av årsaken til at det har ulmet så lenge.

Etter kampen mot Derby vakte det blant annet oppsikt at Mourinho sendte forsvarsspillerne Phil Jones og Eric Bailly bort for å ta straffe.

Det Mourinho sa i etterkant, skapte også reaksjoner.

- Noen må bomme. Vi øver på straffer, og vi ser det på trening. Da vi kom forbi den sjette straffen, visste jeg at vi var i trøbbel med Bailly og Jones.

- Flere vurderer framtiden



Ifølge Ogden skal også spillerne ha reagert på denne uttalelsen.

Journalisten skriver videre at kilder nær Pogbas agent, Mino Raiola, skal ha avslørt at spillerne føler at Mourinho har mistet én av sine sterkeste sider som manager, nemlig det å «kommunisere med, lese og forholde seg til spillerne».

PÅ TRIBUNEN: Paul Pogba under kampen mot Derby i ligacupen.

Ogden skriver imidlertid også at manageren fortsatt har sine støttespillere i troppen og at styret i United støtter Mourinho fullt ut. Klubbledelsen skal være klar over den interne uroen i spillergruppen, men føler seg trygge på at Mourinho skal klare å snu det.

Flere spillere skal angivelig vurdere framtiden sin i klubben, som en følge av den dårlige stemningen innad, men Ogden legger til at når det gjelder Pogba, har ikke han tatt noen avgjørelse rundt framtiden enn så lenge.

Franskmannen har i lenge tid blitt koblet bort fra United.

Mest sett siste uken