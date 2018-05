Slik har ikke Brann åpnet siden 2006: - De havner på topp to

- Vi koser oss om dagen, sier hovedtreneren.

SØR ARENA (Nettavisen): Etter ni serierunder har ikke Brann tapt i Eliteserien. Åtte seiere og én uavgjort, og ett poengsnitt på 2,5 er fasiten, det har ikke Brann gjort siden 2006.

Da stod Brann med tjueen poeng etter ni serierunder, og det holdt til sølv bak Rosenborg. Nå har serielederen tjuefem poeng. Det får det til å vekke assosiajoner til andre storlag.

Minner om United



Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim ser nemlig paralleller til Sir Alex Ferguson og Manchester United sin storhetstid når han prater om Brann.

- Ferguson sine lag var kjent for at de hadde en evne til å vinne kamper på dårlige og middels dager, og det har Brann vist nå, mot Start og Sandefjord, blant annet. Det er ikke tilfeldig at de avgjør de kampene til sin favør, sier Fredheim til Nettavisen.

Han mener også at Brann har truffet perfekt på overgangsvinduet.

- De har truffet på overgangene også, det ser man spesielt på den høyresiden de har fått seg nå med Taijo Teniste og Gilbert Koomson som kom fra Sogndal, fortsetter Fredheim som nå tror Brann kommer til å ta en av de øverste plassene ved sesongslutt.

IMPONERT: Kenneth Fredheim i Eurosport har latt seg imponere av Brann og Lars Arne Nilsen.





- Nå føler jeg meg veldig sikker på at de havner på topp to. De ser ut som ett typisk topplag, og imponerer i tillegg stort borte, så det føler jeg meg trygg på, avslutter Fredheim.

Han er overrasket og imponert over det han har sett av Brann så langt i sesongen. Tidligere har Brann vært kjent for å være god defensivt, men nå har de også utviklet et godt angrep.

- Brann ser veldig bra ut. De har vært veldig gode defensivt lenge, men nå har de også utviklet ett godt offensivt spill. De har ett godt samhold, og de har en moral og en tøffhet i laget som Nilsen skal ha ære for, sier Fredheim som mener Brann må takke Start.

- De sendte Lie Skålevik ned til Start, og så fikk de tilbake en målscorer. Seks mål på ni kamper gjør at han plutselig er en kandidat til toppscorertittelen, fortsetter kommentatoren.

Ingen snakk om gull



Selv om ekspertene mener det er grunn til å tro på gull i Bergen, vil ikke Brann-trener Lars Arne Nilsen snakke om edelt metall helt ennå.

- Det er helt håpløst å svare på egentlig. Det som er deilig er at vi koser oss om dagen, og det er god stemning. Vi har bestemt oss for å være i utfordrerposisjon, og de som har presset på seg er de som har sagt at de skal ta gull, og da får de bare komme da, sier Lars Arne Nilsen til Nettavisen.

Brann-kaptein Vito Womgoor smiler godt når han får spørsmålet, men han svarer også nøkternt, slik som resten av Brann-spillerne.

- Jeg vet det er kjedelig, og det er blitt en klisjé også, men vi tar en kamp av gangen. Hver kamp er en finale, og slik skal vi spille hele sesongen, og så får vi telle opp etter tretti kamper, smiler 29-åringen.

TROFEE: Sir Alex Ferguson og Manchester United var kjent som medaljegrossister.

- Det er vanskelig å si, vi kan gå hele veien, og vi kan kollapse. Så vi må bare konsentrere oss om å vinne hver kamp, og da kan det nå langt, sier Lie Skålevik til Nettavisen, like politisk korrekt som sin trener og kaptein.

Høsten 2017 spilte Steffen Lie Skålevik for Start i OBOS-ligaen. Nå har han tangert sin scoringsrekord i Brann på seks mål, og strilen lukter på flere mål.

- Jeg går til hver kamp og prøver å score mål. I 2016 scoret jeg seks på færre kamper enn jeg har spilt i år, så det kan bli bra om det fortsetter slik, sier Steffen Lie Skålevik til Nettavisen etter kamp med ett bredt smil.

Kyniske



Lie Skålevik scoret vinnermålet da Brann gjestet Start lørdag, og han mener nøkkelen til suksess er den kyniske fotballen som bergenserne spiller.

- Det var en skikkelig tøff kamp mot Start, men vi er såpass god på å krige og spille kynisk mannfolkfotball. Jeg vet egentlig ikke hvilken fotball lagene skal spille for å slå oss, ler Lie Skålevik som får støtte av Wormgoor.

- Vi spiller enn tøff type fotball. Vi er nok kanskje litt på kanten til tider også, sier Brann-kapteinen som er fornøyd med det kollektive forsvaret.

For Brann har bare sluppet inn to mål på de første ni kampene. Ett selvmål, og en keepertabbe av Samuel Sahin-Radlinger. Brann-kapteinen er strålende fornøyd med forsvarsjobben.

- Det som er spesielt med Brann er at vi forsvarer oss med elleve spillere. Du må passere ti mann, og da møter du en god målvakt i tillegg. Kanskje er det ikke mulig å score på oss, ler hollenderen, og det kollektivet tror også Fredheim at blir vanskelig å score på fremover.

- De ser ut som ett bunnsolid mannskap. De står med to baklengsmål på ni kamper, og da sier det seg selv at de er godt organisert. De er utrolig vanskelig å skape sjanser på, da de møtte Start sist fikk vel bare Brann et par muligheter mot seg gjennom hele kampen, forteller Fredheim.

