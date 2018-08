Slik reagerer Lagerbäck på Ødegaards klubbvalg

Landslagssjef Lars Lagerbäck (70) er tydelig på hva han håper å se av Martin Ødegaard (19) denne sesongen.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Ødegaard var tirsdag en av Lagerbäcks utvalgte da svensken presenterte den norske landslagstroppen som skal møte Kypros og Bulgaria i Nations League i starten av september.

Selv om det har blitt lite spilletid for Ødegaard i sommer og så langt i høst, virker det å være tydelig at 19-åringen er en del av stammen Lagerbäck kommer til å satse på fremover.

Etter lengre tid med spekulasjoner ble det forrige uke klart at Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til nederlandske Vitesse denne sesongen.

- Håper han får spille mye



Til Nettavisen forteller Lagerbäck at han tror det kan være en bra løsning for det norske talentet.

- Det er som det alltid er med spillere i hans situasjon. Dette med utlån kan ha både fordeler og ulemper. Han tilhører en klubb der han har fått lite spilletid, om noe. Da må han lånes ut. Å gå til den nederlandske ligaen tror jeg kan passe ham bra, akkurat som for eksempel den belgiske eller noe slikt, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Norges landslagssjef er klar på at det viktigste for Ødegaard blir å få rikelig med spilletid.

- Jeg tror ikke Real Madrid låner ham ut til en klubb i en av de store ligaene. Det viktigste for ham er å få spilletid og bra trening. Jeg kjenner ikke treneren spesielt godt, men jeg vet litt om han. Vi får se hvordan det går nå. Vi får håpe han får spille mye, forklarer 70-åringen.

PRESSEKONFERANSE: Lars Lagerbäck offentliggjorde troppen til kampene mot Kypros og Bulgaria i nasjonsligaen.

Forskjellige roller for Ødegaard

Treneren Lagerbäck nevner er russiske Leonid Slutskij som skal veilede Ødegaard i Vitesse denne sesongen.

Russeren har omtalt den norske 19-åringen svært positivt den siste tiden og har antydet at han vil bruke Ødegaard i tierrollen bak spissen.

Det kommer derimot ikke Lagerbäck til å gjøre på landslaget.

- Akkurat nå ser jeg han først og fremst som en av våre to kantspillere, forteller Norges landslagssjef.

- En av verdens beste

Han er imidlertid ikke bekymret for at Ødegaard ikke skal klare å tilpasse seg de ulike rollene.

- Han er en så bra allround fotballspiller. Han er en av verdens beste spillere rent teknisk. Det er en forskjell på å spille kant som vi vil og på en tierrolle, men vi lar de jobbe ganske fritt og komme inn i banen. Jeg synes at han viste i vår at det ikke er noen problemer for ham å spille i den rollen, forklarer Lagerbäck.

70-åringen skryter av Ødegaard, men er samtidig fortsatt klar på hva han håper å se talentet bli bedre på.

- Det jeg håper å se, og som ble diskutert i fjor, er at han blir litt mer direkte og effektiv. Både at han i sitt pasningsspill spiller litt mer direkte og fremfor alt at han både uten og med ball tør å utfordre mer, sier Lagerbäck.

DEBUTERTE: Martin Ødegaard debuterte for sin nye klubb Vitesse forrige helg.

«Perry» ga Ødegaard råd

I likhet med Lagerbäck er landslagsassistent Per Joar Hansen, også kjent som «Perry», tydelig på at spilletid blir det viktigste for Ødegaards utvikling denne sesongen.

Det ga han også 19-åringen klar beskjed om da de to snakket om mulige klubbvalg i sommer.

- Det var som jeg sa til Martin da han skulle bytte klubb nå at det viktigste er at han går til en klubb der treneren virkelig vil ha ham og vet hva han skal bruke ham til. Det er det aller viktigste, sier «Perry» til Nettavisen.

Han synes Vitesse ser ut til å være et fornuftig valg for Ødegaard.

- Det er en trener som har speidet på ham og det var tydelig i intervjuene at han skulle hente ham fordi han skulle spille som «nummer ti» bak spissen. Da er det i hvert fall en plan, forteller «Perry».

Ødegaard var anonym i Vitesse-debuten forrige helg da han kom inn som innbytter i slutten av kampen mot AZ Alkmaar.

Nå gjenstår det å se om han får mer spilletid i neste oppgjør mot selveste Ajax førstkommende helg, før det blir klart for landskamper mot Kypros og Bulgaria 6. og 9. september.

