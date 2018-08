Slik skal Sander Berge ta det neste steget: - Det ville hevet spillet mitt

Sander Berge (20) snakker om hvordan han skal utvikle seg som fotballspiller, om overgangsrykter, landslaget, ligapreferanser og mye mer.

Sander Berge tok Fotball-Belgia med storm etter at han meldte en overgang fra Vålerenga til Genk i januar 2017. Asker-gutten hadde da fortsatt til gode å bli tatt inn i landslagsvarmen selv om barndomsdrømmen om utenlandsk fotball ble realitet.

Det skulle knapt ta tre måneder fra Berge kom til Genk før han ble kalt opp til det norske landslaget. Under Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har Berge fått en rolle han foretrekker i mye større grad, enn rollen han har fått på midtbanen i Genk.

- Jeg føler jeg er en mer moderne fotballspiller enn det jeg får vist her, sier Sander Berge til Nettavisen.

Han føler han kunne utviklet seg mer hvis han fikk arbeide fremover i banen.

- Hvis jeg fikk være en større bidragsyter i den delen av spillet ville det hevet mitt spill og de fremtidige mulighetene mine ville vært annerledes sånn sett da, sier Berge om midtbanerollen, som knebler flere av ferdighetene han kunne utnyttet.

- Jeg har fått en dypere roller i Genk, men jeg er en mer boks-til boks-spiller. Det får jeg vist på trening. Der scorer jeg mål og får være mer delaktig på siste tredjedelen av banen, forklarer Berge til Nettavisen.

Har snakket med Lagerbäck

I landslagstrøya har Berge muligheten til å spille i en annen rolle på Lars Lagerbäcks midtbane. Med en 4-4-2-formasjon får Berge bli med mer opp i banen, hvis makkeren hans på midten blir igjen, noe den unge askerbøringen setter pris på.

- På landslaget har det vært mer rom for det, ja. Man må tørre å ta det frem i kamp og gå for det. For Norge får jeg flere muligheter til det og jeg har snakket med Lars om at jeg skal få mer ut av det offensive, bekrefter Berge.

Det tok ikke lang tid før man forstod at Lars Lagerbäck og hans assistent, Per Joar Hansen planla mye av spillet sitt rundt den ballsikre midtbanespilleren. Per Joar Hansen har fått med seg at Berge brukes i en annen rolle i Genk. Han er klar på at Berge burde bli brukt mer offensivt i banen, noe han absolutt blir på landslaget.

- Lars og jeg mener at hvis du skal spille med to sentrale midtbaner på landslaget må man få frihet fremover når muligheten byr seg. Sander er god til å bevege seg gjennom ledd, med de klyvene han har springer han ofte forbi folk med ball, sier Per Joar Hansen til Nettavisen, før han fortsetter:

- Vi vil veldig gjerne at han skal drive fremover i banen og skape overtall. Gjerne skyte også. Han han en god skuddfot når han får mulighet. Men det får han ikke gjort i Genk, der har han ikke blitt så mye involvert, men vi vil at han skal sette opp spillet på den siste tredjedelen, bedyrer Hansen.

SOLID STAMME: Lagbildet før privatlandskampen i fotball mellom Island og Norge i Reykjavik på Island i vår. Sander Berge ser lyst på det norske landslagets fremtid. F.v. bak Kristoffer Ajer, Rune Almenning Jarstein, Bjørn Maars Johansen, Sander Berge, Markus Henriksen, Martin Linnes, Stefan Johansen. F.v. foran Jonas Svensson, Tarik Elyounoussi, Iver Fossum og Håvard Nordtveit. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix





- Ville begeistre på min måte

Hovedårsaken til at Berge ble Genk-spiller skyldes salget av en av deres beste spillere, Wilfred Ndidi. Nigerianeren ble kjøpt av Leicester like før Berge ble hentet til klubben, og han skulle fylle den nyervervede Premier League-spillerens sko.

Akkurat det brydde ikke 20-åringen seg så mye om.

- Jeg tenkte ikke så mye på det egentlig, jeg vil ikke si jeg var naiv, men jeg prøvde bare å teste meg selv på en god måte og være meg selv. Jeg tenkte ikke så mye på at det var hans sko jeg skulle fylle. Jeg visste at jeg hadde mange av de samme kvalitetene, men også noen andre og ville begeistre laget på min måte da, sier Berge til Nettavisen.

Det virket det ikke som han trengte heller, da han på mestrende vis tok spillet sitt opp et hakk i Genk. Plutselig svirret ryktene om at klubber fra de største ligaene var interesserte i unggutten.

Ser for seg en annen liga før Premier League

To av klubbene som har vært koblet hyppigst til unggutten er Sevilla, fra La Liga i Spania, og Fiorentina som spiller i den italienske toppdivisjonen. For en måned siden erfarte Nettavisen at Fiorentina la inn et bud på Berge for 15 millioner kroner.

Budet ble dog aldri akseptert av Genk, da de ifølge overgangsguruen, Gianluca Di Marzio, krevde 17 millioner euro for 20-åringen.

Berge har satt pris på interessen og innrømmer at han sikter høyt. Han virker til å ha sett seg ut to ligaer i fremtiden, men nevner ikke Serie A som en av dem.

- Ser du for deg å spille for en topp seks-klubb i Premier League i fremtiden?

- Jeg er åpen for alt, men selvfølgelig jeg sikter jo høyt og målet er og en dag spille på et topp seks lag. Det hadde vært kult å oppleve litt forskjellige ligaer. Både Premier League og La Liga hadde vært kult.

Berge er klar over at det er sjeldnere med overganger fra Premier League til Spania, enn motsatt vei. Det gjør han mer optimistisk på spansk fotball i førsteomgang.

- Det er lettere å gå fra La Liga til Premier League, med tanke på at det er oftere at Premier League-klubber kjøper spillere fra La Liga, enn at La Liga-klubber kjøper spillere fra Premier League, forteller Berge når han resonnerer seg frem til hvor han ønsker å spille i fremtiden.

I FARTA: Sander Berge spiller for øyeblikket i Genk. I fremtiden kan han se for seg å spille i La Liga og Premier League.

- Kapabel til å spille for de beste

En som har klokkertro på Berge er Norges landslagsassistent, Per Joar Hansen. Han tror den unge midtbanespilleren kommer til å spille i en av de store ligaene og poengterer en faktor som er svært essensiell om Berge skal lykkes.

- Når Sander skal ta det neste steget i karrieren, som det forøvrig bare er et tidsspørsmål om, så er det viktig at treneren har fulgt ham over tid. Det er viktig at han kommer til en klubb som har et ønske om hvordan du skal bruke ham. Om han kommer til en topp fem-liga så er vi på landslaget veldig fornøyde med det. England og Spania er jo de beste og så har italiensk fotball også begynt å røre på seg. Men i England og Spania er det tøffe kamper hele tiden og man må prestere hver uke, forklarer Per Joar Hansen til Nettavisen.

- Kunne Berge spilt i Premier League nå?

- Det er ikke noe i veien for at Sander kunne spilt der. Hvis du tenker på de fem-seks beste klubbene så har de spillere fra de beste landslagene i verden. Men jeg mener han er kapabel til på spille i de beste klubbene i topp fem-ligaene, etter hvert. Man må huske at han er ung, sier Hansen videre.

Hansen forteller også at han tror Sander Berge kan spille på landslaget i over et tiår.

- De som skal spille sentral midtbane må være kloke. Kunne lese klimaet i kampen, løpskapasitet og fysikk. Sander har imponert oss uvanlig at en ung spiller som han har vært så stabil god. Vært veldig viktig og stabil for Genk. Veldig imponerende med tanke på at han har vært borte i sju-åtte måneder med en hamstringskade. Den gutten kan spille på det norske landslaget i 15 år, tror Hansen.

HAR BEDRE VALG: Per Joar Hansen mener stammen i det norske landslaget ser solid ut. - Norge bruker mellom 14 og 18 spillere, som alle vet hva de skal gjøre, forklarer Hansen.

Skadet i sju måneder: - Godt at folk ikke glemmer deg

Berge ble kalt opp på landslaget i mars 2017 og fikk regelmessig spilletid med en gang under ledelse av Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen.

I en alder av 19 år hadde Berge fått fast plass på landslaget og Genk, noe som altså førte til at flere store klubber i de største seriene begynte å følge nøye med på ham. Det gjør han også nå. Men selv om Berge kobles til flere storklubber for tiden har det vært lange perioder i vinter med stillhet.

I oktober i fjor fikk Berge en hamstringskade bak i høyre lår. Det satt han ute av spill i sju måneder.

Perioden med den langvarige skaden var ikke akkurat preget av overgangsrykter til større klubber. Det var ganske så stille. Men etter at han returnerte på fotballbanen 20. mai, tok det kort tid før den teknisk slepne fotballspilleren blusset opp igjen og ble en hett tema på ryktebørsene over hele Europa.

Det har Berge satt pris på.

- Det har vært godt på komme tilbake, og det er godt å se at folk ikke legger deg bakerst i bunken, eller glemmer deg helt for å si det sånn. Motivasjonen har vært å komme tilbake der jeg var og heldigvis er jeg fortsatt så ung. Det hadde vært mye verre hvis jeg var 26, liksom. Jeg er tilbake og jeg er i bedre form fysisk nå, forteller Berge.

Lårskaden Berge fikk tilbake i oktober er av typen som kan hjemsøke en spiller senere i karrieren, hvis man ikke behandler den lenge nok. Det forsikrer Berge om at han har gjort.

- Nå er beinet helt som ny. Det som er viktig når du først får den skaden er at man er tålmodig og jobber 100 prosent med å bli frisk under rehab. Da er det som om man ikke har hatt en skade. Det er viktig å ikke stresse for fort med å komme tilbake, med tanke på å slå opp skaden igjen, sier Berge, som er tilbake for fullt.

Spår lys fremtid for landslaget

Berge innrømmer til Nettavisen at han ser lyst på det norske landslagets fremtid. Det er flere faktorer som sørger for det.

- Jeg synes vi har en veldig fin spillergruppe, med eldre og rutinerte- og nye unge spillere. (Kristoffer) Ajer er solid, Iver (Fossum) har vært massiv og Stefan (Johansen) er en veldig god kaptein. Det er deilig å føle seg hjemme på landslaget, utdyper Berge.

Frykter Oblak

I september begynner den lange veien mot EM for Norge. Første etappe mot et sluttspill i 2020 blir å vinne UEFAs nye format, Nation League. I gruppespillet møter Norge Bulgaria, Kypros og Slovenia.

Hvert lag i Nations League møter de andre lagene både hjemme og borte. Hvis Norge vinner sin gruppe, er de klar for playoff på våren 2020. Berge mener Norge har en realistisk mulighet til å vinne gruppen, men kommer samtidig med en advarsel:

- Det skal være en gruppe med lag på vårt nivå, men man skal ikke undervurdere de lagene på noen måte. Det blir tøffe bortekamper. Vi må bare bygge videre på det vi har vist allerede. Gjør vi det kan vi være med å kjempe om førsteplassen i gruppa.

- Hvem blir den vanskeligste motstanderen deres?

- Jeg kjenner ikke alt for mye til dem, men jeg vet Bulgaria har noen luringer. Slovenia har noen fra Serie A og keeperen til Atletico Madrid, Jan Oblak, påpeker Berge, som skjønner at det blir ekstra vanskelig å overliste en av verdens beste keepere.

Berge avslutter med å fortelle at han håper Norge kan komme opp på nivå med de andre nordiske landene som spilte i VM i sommer. Både Sverige, Danmark og Island spilte i Russland.

Den vanlige EM-kvaliken spilles i hele 2019, der den eneste forskjellen fra tidligere er at man ikke lenger kan få playoffplass hvis man havner på 3.-plass i gruppespillet. Nå er det kun de to gruppevinnerne fra hver gruppe som går til EM.

