Slik spilles tredje runde i cupen

Norges Fotballforbund har satt opp kampene til cupens tredje runde.

Fredag kom oppsettet for den tredje runden i Norgesmesterskapet i fotball.

Regjerende Norgesmester Lillestrøm reiser til Oslo for å møte KFUM i cupens tredje runde. I hovedstaden er det samtidig duket for et møte mellom Tom Nordlie og Ronny Deila når Skeid tar imot Vålerenga.

Rosenborg gjester overraskelseslaget Brattvåg, som slo Molde ut av cupen i den andre runden, mens serieleder Brann møter Fyllingsdalen på bortebane.

- Vi har prøvd å ta hensyn til at lagene er inne i en tøff kampperiode og ønsker derfor minst mulig reising, selv om det er vanskelig å få til med alle. Vi har som vanlig også prøvd å unngå at lag som har møtt hverandre de siste to-tre årene ikke møtes igjen. Alle lagene fra Eliteserien er satt opp på bortebane og vi håper på mange gode og spennende oppgjør, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF, Rune Pedersen.

Kampene spilles onsdag 9. mai, med unntak av to kamper som spilles dagen etter.

Slik spilles kampene:

HamKam - Sarpsborg 08 (spilles 10/5)

KFUM Oslo - Lillestrøm

Skeid - Vålerenga

Bærum - Strømsgodset

Ull/Kisa - Kongsvinger

Mjøndalen - Stabæk

Notodden - Odd

Egersund - Start

Bryne - Sandnes Ulf

Nest-Sotra - Haugesund

Fyllingsdalen - Brann

Hødd - Kristiansund (spilles 10/5)

Brattvåg - Rosenborg

Levanger - Ranheim

Mjølner - Bodø/Glimt

Alta - Tromsø

