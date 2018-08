Slik svarer Rosted på naboklagene: - Teit av dem

Skal ha fått streng beskjed av nabolaget.

Torsdagens oppgjør mellom Sarpsborg og St. Gallen endte i en 1-0-seier til Sarpsborg, etter scoring av Patrick Mortensen. Resultatet betyr at eliteserieklubben er videre til den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League.

Dette skapte naturligvis stor oppstand, og på tribunen var det fullpakket med Sarpsborg-supportere, som heiet frem laget sitt og sørget for svært god stemning på Sarpsborg Stadion.

Likevel var det ikke bare i Sarpsborg det var god stemning. Østfold-klubbens tidligere midtstopper Sigurd Rosted - som til daglig spiller i KAA Gent - virker fortsatt å ha et varmt hjerte for gamleklubben, noe som ble ettertrykkelig bevist da han fredag la ut denne twitter-meldingen:

Det er jo ikke hver dag Sarpsborg spiller i Europa. Teit av nabolaget å ikke la meg leve meg inn i kampen #Sarp08 #EuropaLeague

«Må vi uttrykkelig be om at gårsdagens skriking var i går veldig forstyrrende og ikke verdt å gjenta og i tillegg i strid med husets regler» pic.twitter.com/TviiNTKSnc — Sigurd Rosted (@SRosted) August 3, 2018

Rosted skal ha fått beskjed av borettslaget om at hans oppførsel og støynivå under Sarpsborgs viktige hjemmekamp ikke skal være akseptabelt.

Forsvarsspilleren skal ikke ha latt dette påvirke han nevneverdig, og tweeten ser ut til å være skrevet med glimt i øyet.

Søndag reiser Sarpsborg til Nadderud i forbindelse med Eliteseriens 17. runde. Der venter Stabæk på den andre siden. Sarpsborg ligger for øyeblikket på sjette plass med 26 poeng på 16 kamper.

For Rosteds del ble serien sparket i gang forrige helg, da Gent gikk på et forsmedelig 3-2-tap mot Standard Liège. På lørdag venter Zulte Waregem. Gent ligger for øyeblikket på 11. plass i den belgiske ligaen.

Landslagsspilleren står for øyeblikket med én kamp for det norske landslaget.

24-åringen forlot Sarpsborg i januar etter en svært god sesong, som endte med tredjeplass i Eliteserien og finaletap i cupen mot Lillestrøm.

