Sluttdramatikk da Spurs gikk på nytt poengtap i Champions League

Tottenham virket å ha snudd kampen mot PSV, men en utvisning på Hugo Lloris like før slutt bidro til at det nederlandske laget slo tilbake og reddet ett poeng.

PSV - TOTTENHAM 2-2:

Det ene poenget er svært dårlig nytt for et Spurs-lag som fortsatt er uten seier i gruppespillet.

Kampen i Eindhoven utviklet seg til å bli av det dramatiske slaget da Lloris fikk marsordre etter 79 minutter.

Før det hadde Spurs hentet opp og snudd kampen til 2-1 etter å ha kommet under, men tre minutter før full tid dukket Luuk de Jong opp inne i feltet og sikret 2-2.

Tottenham ble satt under press i sluttminuttene, og laget slet også til tider stort før pause.

Prestasjonen før pause fikk blant andre BBC-ekspert Chris Waddle til å reagere.

- Man må si det, Tottenham har nok en gang skutt seg selv i foten i Champions League, sa han like etter PSVs 1-0-scoring.

Se høydepunktene her!

Eriksen i praktslag

Tottenham har nå ett poeng etter tre kamper, og det er fem poeng opp til Barcleona og Inter. Begge de to sistnevnte har én kamp mindre spilt før oppgjøret senere onsdag.

Mauricio Pochettinos mannskap fikk til tider kjørt seg før pause, og kom under etter halvtimen.

Utligningen kom imidlertid like før pause, og gjestene fra London dro med seg godfølelsen inn i annenomgangen da laget til slutt tok tre poeng etter en gnistrende annenomgang av spesielt Christian Eriksen.

Dansken noterte seg for én målgivende pasning, og hans strålende omgang fikk Viasat-kommentator Arnstein Friling til å ta fram store ord.

- Han har vært smått genial i denne annenomgangen, utbrøt han.

Oppgjøret kom imidlertid ikke uten dramatikk. Keeper Hugo Lloris ble utvist 10 minutter før slutt for en takling som bakerste mann, og til slutt måtte Spurs kapitulere da de Jong satte inn utligningen inne i feltet da han forlenget et forholdsvis svakt skudd fra Pablo Rosario.

Kane i tverrliggeren

Harry Kane var svært nære å gi Tottenham ledelsen etter 17 minutter da han satte pannebrasken til et presist slått hjørnespark.

Headingen smalt imidlertid i tverrliggeren, og noen minutter senere var det PSV som fikk muligheten.

Et frispark fra Gaston Pereiro snek seg like utenfor, men etter 30 minutter fikk hjemmefansen noe å juble for.

En dårlig pasning av Davinson Sanchez ble avløst av en sløv involvering av Toby Alderweireld. Hirving Lozano benyttet seg av muligheten, og snappet ballen fra Spurs-stopperen.

Alderweireld forsøkte å sette inn en takling da Lozano avsluttet, men ballen gikk heller i en bue og i mål over Hugo Loris etter retningsforandringen i belgieren.

Spurs forsøkte å svare og satte ballen i nettet kun minutter senere, men scoringen ble avblåst for offside da dommerteamet vurderte det dit hen at en offsideplassert Harry Kane var delaktig i spillet da Sanchez avsluttet i mål.

Reprisen viste at annulleringen var av den svært tvilsomme sorten, og satte igjen igang diskusjonen om videodømming.

Og dette skal liksom være noe av sjarmen med fotball? At slike mål annulleres? Det hadde ikke vært greit med VAR som sørget for at slike tabber ikke skjer? Akkurat✌️ https://t.co/diRbbcIqBK — Jesper Mathisen (@jespermathisen) October 24, 2018

Tok over

Fem minutter før pause kom imidlertid utligningen fra Lucas Moura.

Brasilianeren, som har hatt en strålende sesonginnledning, fikk ballen inne i feltet av Kieran Tripper, og gjorde ingen feil da han satte inn utligningen.

Etter pause var det gjestene som styrte showet, og etter 54 minutter satt endelig scoringen for Kane.

Den engelske landslagsspissen fikk servert et helt fantastisk innlegg fra Christian Eriksen, og headet inn 2-1-scoringen som tente nytt håp om avansement fra gruppen.

PSV fikk imidlertid en god mulighet til å ta med seg ett poeng da laget fikk spille de siste 10 minuttene med en mann mer.

Tottenham-keeper Hugo Lloris meide ned Lozano som bakerste mann og fikk se det røde kortet.

Innbytter Michel Vorm måtte i aksjon umiddelbart da Luuk De Jong tok frisparket etter taklingen på Lozano. Avslutningen hadde retning Vorms venstre hjørne, men nederlenderen kastet seg kattemykt og fikk avverget til corner.

Til slutt måtte imidlertid Vorm plukke ballen ut av nettet da de Jong reddet ett PSV-poeng.

Mest sett siste uken