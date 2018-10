Smerud med ny fireårsavtale som U21-sjef: Får også utvidet ansvar

Norges Fotballforbund har forlenget kontrakten med U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud (41).

- Vi er glade for å få denne avtalen på plass, både av hensyn til kontinuitet på U21-landslaget og samtidig sikre Smeruds kompetanse i den nye eliteavdelingen, som skal være operativ fra årsskiftet, sier elitedirektør Lise Klaveness i en pressemelding.

Smerud får nemlig en enda større rolle enn han har i dag. NFF beskriver Smeruds nye oppgaver slik:

«Vi er enige om et fornyet engasjement som landslagssjef på U21 fra årsskiftet, i en kombinasjon med et ansvar som teknisk sjef med et spesielt fokus på systematikk, tilrettelegging for landslag og sammenhengen fra nedre til øverste nivå i landslagskjedene for begge kjønn. U21-posisjonen gjøres dermed til et sentralt «omdreiningspunkt» for talent- og utviklingsarbeidet mellom nivåene aldersbestemte landslag og A-landslag».

Smerud er glad for at han får fortsette jobben han har startet på.

- Tilbudet trigget meg, særlig fordi jeg trives med å jobbe mot ambisiøse, internasjonale mål, standarder og perspektiver, sier Smerud til Nettavisen torsdag ettermiddag.

Han er for tiden i Tyskland der U21-landslaget må vinne mot vertslandet i fredagens EM-kvalikkamp for å holde liv i drømmen om gruppeseier og EM-billett.

- Anledningen til å videreutvikle et U21-lag og støtteapparat jeg har hatt en spennende reise med så langt, og samtidig få et ansvar for å bidra til å videreutvikle og koordinere det gode arbeidet som gjøres både i NFF og klubbene nå var en utfordring jeg ble sugen på, forteller U21-sjefen.

41-åringen har tidligere erfaring som hovedtrener i Hønefoss, samt spillererfaring fra flere klubber på norsk toppnivå.

