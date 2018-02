Søndagens Premier League-rykter

Vil slippe José Mourinho. Og Louis van Gaal kan gå mot sjokkretur.

OL i Sør-Korea er over og Premier League får tilbake mer av oppmerksomheten vår. Britiske aviser svikter aldri verdens mest pengesterke liga og ryktene florerer uansett hva som foregår i resten av verden.

Manchester United-ledelsen skal være villig til å bla opp for å sikre seg Lazio-juvelen Sergej Milinkovic-Savic (22). Ifølge Sunday Mirror er United blant toppklubbene som følger midtbanespilleren, som er verdsatt til 80 millioner pund.

Speidere som reiste fra Manchester United til Roma for å se Milinkovic-Savic i aksjon i europaligaen torsdag, måtte dog dra hjem med uforettet sak. 22-åringen var nemlig plassert på innbytterbenken i hele 5-1-seieren over Steaua Bucuresti.

José Mourinho skal like fullt være utålmodig etter å skaffe seg en ny midtbanesjef, siden Michael Carrick legger opp og Marouane Fellaini trolig forsvinner til sommeren.

Paul Pogba (24) er klar for å finne seg en annen klubb hvis manager Mourinho blir værende på Old Trafford, påstår Sun on Sunday.

Tidligere England-trener Glenn Hoddle sier til Mail on Sunday at Pogba er en fantastisk spiller, men stiller seg spørrende til om Mourinho er riktig mann til å få det fram i Pogba.

Samtidig lurer Louis van Gaal i kulissene og ser ut til å kunne bli erstatteren til Antonio Conte i Chelsea. Nederlenderen kan dermed gjøre et uventet comeback i Premier League, skriver Sunday Mirror, forutsatt at forholdet mellom Conte og Chelsea-styret fortsetter å visne.

FLERE SLIKE GJENSYN? Louis Van Gaal kan muligens få nye anledninger til å møte Manchester City-sjef Pep Guardiola, hevdes det. Bildet er fra november i fjor.

Sunday Express skriver at Conte ikke kommer til å tone ned oppførselen sin under kampene. Chelsea-manageren skal ha fått høre det av sin egen far at han var altfor rolig på siden av banen da blåtrøyene røk på et klart tap for Watford nylig.

Apropos Watford: Abdoulaye Doucoure (25) sier til L'Equipe at han gjerne hører fra Arsenal, Tottenham og Liverpool før neste overgangsvindu.

Sunday Mirror mener også å vite at Bayern München er med i kappløpet med Spurs og Arsenal der målet er å sikre seg brasilianske Malcom (20) fra Bordeaux. Den tyske giganten er nemlig ute etter å erstatte de aldrende vingene Franck Ribéry og Arjen Robben.

Manchester City-manager Pep Guardiola nekter spillerne sine å feire en eventuell ligacuptriumf mot Arsenal med en øl, rapporterer Independent on Sunday. Ligalederen har nemlig bortekamp mot samme motstander i Premier League om bare fire dager, og Guardiola forventer intet annet enn spillere i toppslag også der.

Arsenal-keeper David Ospina (29) åpner for å bytte klubb til sommeren. Colombianeren ønsker seg mer spilletid, hevder Daily Star Sunday.

Mest sett siste uken