Søndagens Premier League-rykter

Real Madrid skal være i ferd med å gi opp jakten på Premier League-stjernen.

Manchester United har blitt koblet med Bayern-spissen Robert Lewandowski i ny og ne, og nå dukker ryktene opp igjen. United må imidlertid ut med lønn på nivå med det Alexis Sanchez tjener i klubben, 500.000 pund, for å lokke polakken til Old Trafford, ifølge Daily Star.

Real Madrid skal være i ferd med å gi opp håpet om å få Eden Hazard til Santiago Bernabeu. Chelsea krever angivelig rundt 200 millioner pund for belgieren, noe Madrid-klubben ikke skal være villig til å bla opp, skriver Daily Express.

Manchester United vurderer å legge inn et bud på den colombianske stopperen Yerry Mina, som nå spiller for Barcelona. United tror et bud på 35 millioner pund kan være nok for å sikre Minas tjenester, men møter kamp fra klubber som Everton og Lyon, ifølge The Sun.

Borussia Dortmund skal være åpne for å selge stortalentet Christian Pulisic og prisen skal ligger på rundt 65 millioner pund. Liverpool og Chelsea er begge interessert i spilleren, melder Daily Mail.

Everton skal ha kommet til enighet med Barcelona om en overgang for backen Lucas Digne. De blå betaler rundt 25 millioner pund for den 25 år gamle franskmannen, hevder Goal.com.

Sevilla-spilleren Steven Nzonzi, med en fortid i Blackburn og Stoke, skal være nær en overgang til Roma. Arsenal har også vist interesse for spilleren i lengre tid. Avtalen som tar franskmannen til Roma skal være verdt rundt 29 millioner pund, ifølge Calciomercato.

Newcastle-spissen Alexandar Mitrovic skal være nær en retur til Fulham. Spissen var på utlån i londonklubben sist sesong og nå skal Fulham være i ferd med å gjøre det hele permanent. Newcastle skal ha akseptert et bud på 20 millioner pund for 23-åringen, melder Sky Sports.

Arsenal skal viss nok ha en avtale på plass med Besiktas om en overgang for keeperen David Ospina. 29-åringen er bak i keeperkøen hos Arsenal og nå kan altså tyrkisk fotball bli neste stopp, hevder Football London.

Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles kobles stadig med andre klubber, og nå sist ble han satt i forbindelse med Leicester, men Tyneside-klubben er klar på at de ikke vil selge stopperen. Selv ikke et bud på 35 millioner pund vil være nok, skriver Newcastle Chronicle.

Harry Maguire kobles stadig med Manchester United, men Leicester-manager Claude Puel sier han er trygg på at den ettertraktede midtstopperen blir værende. Det samme gjelder også for keeper Kasper Schmeichel, som også har blitt koblet bort, ifølge Leicester Mercury.

Cardiff-manager Neil Warnock har hintet om at klubben kan komme til å signere Liverpools Marko Grujic i sommer. Warnock sier det også kan komme en midtbanespiller til, før vinduet stenger, skriver Wales Online.

Aston Villas nye eiere skal være klare til å stå imot bud på stjernen Jack Grealish, ifølge Birmingham Mail. Tottenham er én av klubbene som har jaktet Grealish i sommer.

Liam Moore i Reading kobles med Brighton og spekulasjonene rundt en overgang har økt i omfang etter at han nylig ble utelatt fra troppen som skulle møte Crystal Palace i treningskamp. Moore skal angivelig ha bedt sin nåværende klubb om å bli solgt, skriver Brighton Argus.

Mest sett siste uken