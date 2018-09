Sønnen til tidligere Premier League-profil Shaun Wright-Phillips (36) trente med City-stjernene

D'Margio Wright-Phillips (16) drømmer om å følge i pappas fotspor.

D'Margio Wright-Phillips er et navn det kan være greit å merke seg med én eneste gang. 16-åringen er nemlig sønnen til tidligere Manchester City- og Chelsea-spiller Shaun Wright-Phillips, mens den frittscorende tidligere Arsenal-spissen Ian Wright er ste-bestefaren til unggutten.

Unge D'Margio, som også spiller for Manchester City, trente denne uken sammen med A-laget til storklubben. Det har blitt lagt merke til og bilder av tenåringen på City-treningen vekker nå oppsikt i England.

Daily Mail skriver onsdag at 16-åringen skal ha imponert for Citys U18-lag denne sesongen og at det har gitt ham muligheten til å trene med klubbens stjerner i forkant av Champions League-møtet med Lyon.

Avisen beskriver den talentfulle unggutten som en kvikk ving, som også har et øye for mål, og slik sett ligner spillestilen en del på farens.

Unggutten må nok fortsatt vente en stund på å få sjansen for Citys A-lag, men har ifølge Daily Mail klare ambisjoner om å nå det målet.

Vil følge i pappas fotspor



Ifølge avisen ønsker han å spille med nummer 24, som faren Shaun. På U18-laget har han bidratt med ett mål og seks assists denne sesongen - i løpet av fem kamper.

Unge Wright-Phillips ble født da faren var 20 år og har vært en del av Citys akademi siden 2011. Han har landskamper på U16- og U17-nivå.

VANT PREMIER LEAGUE: Pappa Shaun Wright-Phillips, her fra tiden i Chelsea.

- Noen tror at jeg er her på grunn av faren min, men det er ikke sant. Jeg har alltid vært City-fan og det har vært fantastisk å være her. Jeg har så lenge jeg kan huske ønsket å bli fotballspiller, har 16-åringen uttalt.

- Jeg har et ønske om å bære trøye nummer 24, slik som faren min. Per nå er det slik at trøyenummeret mitt avhenger av hvor jeg spiller på banen, eller om jeg er på benken, har Wright-Phillips sagt videre.

Denne uken var han tatt med på treningen til Josep Guardiolas lag, sammen med Fisayo Dele-Bashiru, for jevne ut antall spillere på feltet.

Gode fotballgener



Faren Shaun Wright-Phillips var en av Englands mest lovende unggutter på slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. Han slo igjennom i Manchester City, før han senere ble hentet til Chelsea for store penger.

De blå fra London betalte rundt 21 millioner pund i 2005.

Shaun, som fortsatt bare er 36 år og spilte aktivt så sent som i 2017 for Phoenix Rising FC, fikk solide 36 landskamper for England.

Han spilte hele 275 kamper for City og scoret 47 mål, mens han fikk med seg 125 kamper og scoret ti mål under tiden i Chelsea.

Han var en del av Chelsea-laget som vant Premier League i 2006 og FA-cupen i 2007.

Shauns bror, Bradley Wright-Phillips, har også vært fotballspiller på høyt nivå og spilte i klubber som City, Southampton og New York Red Bulls.

LEGENDE: Ste-bestefar Ian Wright.

Storscorer er ste-bestefar



Ste-bestefaren Ian Wright er kjent som én av Premier Leagues mest notoriske målscorere gjennom tidene og banket inn 185 mål på 288 kamper for Arsenal. Han spilte også i klubber som Crystal Palace, West Ham, Nottingham Forest og Celtic. Han er nå TV-ekspert i BBC.

Ian Wright var med å vinne Premier League i 1998 og FA-cupen i 1993 og 1994. Han vant også cupvinnercupen med Arsenal i 1994.

