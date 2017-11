Solbakken inn i innvandringsdebatten: - Forstår ikke at politikerne kan

I en ny bok langer Ståle Solbakken ut mot nordiske politikere og ber Norge, Sverige og Danmark hjelpe flere flyktninger.

Solbakken har skrevet forordet i boken «Løvehjerte», og det er her han benytter anledningen til å kritisere nordiske politikere for å ikke ta nok ansvar i flyktningproblematikken.

- Forstår det ikke

Solbakken mener blant annet at «et inhumant menneskesyn har bredt seg i flere partier».

- Politikerne vender det blinde øye til problemene. Jeg forstår ikke at de kan, skriver han ifølge danske TV 2.

Solbakken, som tidligere har gjort det klart at han befinner seg til venstre for midten politisk, kritiserer i stor grad de partiene han selv sympatiserer med.

- Jeg er litt forundret og skuffet over at det i Norge, Sverige og Danmark er vanskelig å komme til makten hvis man ikke fører en meget restriktiv innvandrerpolitikk, sier han til danske TV 2.

Solbakken mener at man i Skandinavia har god plass og hjerterom til å hjelpe flere flyktninger enn det som er tilfellet i dag.

Færre flyktninger til Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har ifølge NTB bedt norske kommuner om å ta imot til sammen 4.400 flyktninger i 2018. Det er langt færre enn i de siste to årene.

I løpet av 2016 og 2017 ble det bosatt over 26.000 flyktninger i Norge. Som følge av de lave asylankomstene i år, vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å gjøre det neste år

- Dette er ikke spesifikk kritikk av Danmark, det er det samme i Norge, vi er ikke gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier trenerprofilen.

Donerer overskuddet

Boken kom for salg mandag, og den norske trenerprofilen har bestemt seg for at hele overskuddet fra boken skal doneres til den såkalte Fritidspuljen i «Dansk Flygtningehjælp» , en organisasjon som jobber for å gi unge flyktninger muligheter til å delta i idrett.

Dansk Flyktningehjælps generalsekretær Christian Friis Bach takker Solbakken for donasjonen.

- Man kan ikke vinne hver gang, og det vet Ståle Solbakken. Men det her er en vinnersak for de flytkningbarna som kommer inn i en forening, en klubb og et fellesskap. Disse flyktningfamiliene har ikke råd tilkontigent, fotballstøvler og det som skal til for å få barna med i fotballivet, derfor er Fritidspuljen så viktig, sier Friis Bach.

«Løvehjerte» er skrevet av Ekstra Bladets journalist Peter Sloth og handler om store deler av Solbakkens private og fotballprofesjonelle liv.

