Solid bonus kan vente Sarpsborg-spillerne

Sarpsborg-spillerne får sin del av den økonomiske kaken dersom østfoldklubben sikrer seg plass i europaligagruppespillet i returkampen mot Maccabi Tel Aviv.

Det er ventet at en eventuell billett til gruppespillet vil innbringe opp mot 50 millioner kroner for overraskelseslaget. Spillerne er sikret sin del.

– Jeg vil ikke kommentere summer, men jeg kan bekrefte at det blir en bra pott til spillerne hvis vi avanserer til gruppespillet i europaligaen, sier styreleder Cato Haug til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han bekrefter videre at spillerne forhandlet seg fram til en bonusavtale før sesongstart, og at den står fast.

– Avtalen er bygget opp slik at jo mer klubben tjener jo mer tjener spillerne. Avtalen er solidarisk mellom klubben og spillergruppen, og den er solidarisk innad i spillergruppen. Jeg synes det er imponerende at spillergruppen selv har frontet at de ønsker seg en bra pott som fordeles solidarisk hos alle i troppen. Det er solidarisk fordeling pluss at de som spiller mest får litt mer, sier Haug.

Etter det lokalavisen erfarer vil enkelte spillere få en årslønn opp mot én million kroner dersom laget kvalifiserer seg til gruppespill i europaligaen. Maks grunnlønn skal være rundt 600.000 kroner.

Sarpsborg slo Maccabi Tel Aviv 3-1 i den første av to playoffkamper torsdag. Returkampen spilles kommende torsdag Tel Aviv.

