Solskjær om Braut Håland (17): - Han er et rått talent

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal mener Erling Braut Håland ikke kan gjøre det samme som Solskjær gjorde.

SARPSBORG (Nettavisen): Erling Braut Håland (17) har denne sesongen hatt Eliteserien med storm, og etter hvert som de gode prestasjonene kommer, begynner ryktene om utlandet å svirre. Det tar unggutten med knusende ro.

- Jeg er Molde-spiller, og det er det jeg tenker nå, sier Braut Håland til Nettavisen.

- Hva er målene du har satt deg fremover nå?

- Det er jo først og fremst å score mål, og å gjøre sakene mine bra i Molde.

Lærer av Solskjær

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har blitt en spisslegende i norsk fotball, og Molde-treneren har mye å lære bort til unge Håland.

- Jeg lærer hver dag. Vi snakker og trener daglig, så jeg har alltid noe å ta med meg av det Ole Gunnar sier, forteller Håland.

Og i treningshverdagen jobber han mye med spissferdighetene han ønsker å utvikle seg på som midtspiss for Molde.

- Jeg jobber mye med det å komme til sjanser, avslutninger og bevegelser. Også må jeg jo spille bra for å fortsette å få spilletid, sier 17-åringen.

- Han er et rått talent

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har levert i topp klasse for Manchester United, og nå kan han være med på å dyrke et nytt, norsk spisstalent i verdensklasse.

- Han er et rått talent, sier Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen.

Men Solskjær lar seg heller ikke stresse rundt fremtiden til unggutten.

- Han må bare fortsette å spille god fotball for oss, så får vi ta det som eventuelt kommer etter hvert, sier han.

- Hvordan kan du bruke dine erfaringer til å hjelpe ham om det skulle bli et utenlandseventyr?

- Nå har jeg bare vært i en klubb, og det er Manchester United. Den klubben er ganske forskjellig fra alle andre klubber i hele verden. Men nå skal Erling bare fokusere på å være god her frem til sommeren, så reise til et EM-sluttspill for Norge, og bare fortsette utviklingen sin derfra, sier Solskjær.

- Må velge riktig klubb

Eurosport-ekspert og tidligere Eliteserie-trener Kjetil Rekdal har latt seg imponere av det Braut Håland har vist i Eliteserien denne sesongen, til tross for at han fortsatt har et steg opp til de aller beste.

- Han er en veldig spennende spiller. Han er litt uferdig og fersk, men han gjør sakene sine bra, sier Rekdal til Nettavisen.

På spørsmål om han tror Håland kan være på vei ut i nærmeste fremtid, er Rekdal klar i sin tale.

- Spørsmålet er egentlig bare når han skal gå og hvor han skal dra. Det er viktig å velge riktig klubb nå. Det er ikke vits i å reise til Manchester United for å sitte på benken og tribunen når du er 17 år, sier Rekdal.

Og det med spilletid trekker Kjetil Rekdal frem som det viktigste i et eventuelt nytt klubbvalg for juvelen.

- Man må se på hvor man kan få best mulig utvikling. Man må se på miljø, treningshverdag og kampmuligheter. I tillegg må man se hvilket land man skal gå til. Passer spillestilen i dette landet til han som spiller, eller må han endre seg som spillertype? Det er mange ting som spiller inn, slår Rekdal fast.

- Bør lære av Ødegaard

Men en ting er helt sikkert: Håland må gå når han vet han kan få spilletid.

- Han må dra når han er god nok. Han må ikke ende opp som et talent man skal jobbe med over flere år for å utvikle, sier «Reka» og fortsetter:

- Det er veldig vanskelig å gå rett fra Eliteserien til en toppklubb. Se på Martin Ødegaard. Nå har det gått litt tid, og han er fortsatt ikke i nærheten av å spille seg inn på førstelaget til Real Madrid, konstaterer han.

Men han ser absolutt ikke noe negativt i å reise ut i ung alder.

- Er du god nok kan det være fint å komme seg ut. Men riktig klubbvalg er det aller viktigste, og man er nødt for å spille «voksenfotball», avslutter han.

