Solskjær om Moldes vanskelige balansegang: - Viktig at vi prøver å beholde også

Det som er en viktig del av Moldes forretningsmodell, er også noe av det som kan gjøre det vanskelig å kjempe i toppen år etter år.

ALFHEIM STADION (Nettavisen): Moldes største talent, Erling Braut Haaland, ble i august solgt til østerrikske RB Salzburg. Det synes Ole Gunnar Solskjær er en fjær i hatten.

- Ja, helt klart. Vi hentet ham som 16-åring, det er det vi og jeg kan tilby unggutter hvis de kommer til oss. Å ta det neste steget ut. Det er det vi har bygd mye av business-modellen på: At de kommer her og tar det neste steget og blir klar for større klubber, sier den tidligere Manchester United-proffen til Nettavisen.

Les mer: Nå skjermer Klopp Liverpool-stjernen

Samtidig ønsker Molde å kjempe i toppen av Eliteserien år etter år.

- Som trener er det kjekt å se de komme seg ut i Europa, men det er kjekt å beholde også. Det er viktig at vi prøver å beholde gutter som kan holde oss stabilt i toppen også, sier Solskjær.

Erling Braut Haaland går til RB Salzburg etter sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Spiller inn erstatteren

Med Braut Haaland på sidelinjen muligens ut sesongen, er allerede Solskjær godt i gang med å tenke på neste sesong.

- Vi har vært avhengige av ham tidligere i år, men nå får vi Leke James i form. Vi holder på å spille inn ham til neste sesong for å se. Magnus spiller vi i form. Dette er spillere som ikke har vært her lenge, som kommer til å bli bedre for oss neste år. Så er det viktig for meg at vi beholder så mange som mulig av dem, sier Solskjær.

Han har allerede et par i tankene som kan følge eksemplet til Haaland, og en rekke andre spillere, og få en karriere ute i Europa.

- Jada, jeg har plukket ut noen. Så spørs det om de guttene vil fortsette der de er. Vi har par-tre store talenter som jeg tror kan ta steget hos oss, så må vi kanskje forsterke med en eller to som kjemper om fast plass til neste år også. Da skal vi forhåpentligvis være en utfordrer og nærme oss Rosenborg enda mer, forteller Solskjær.

- Ikke effektive nok

Molde er med ni måls margin ned til Rosenborg, Eliteseriens mestscorende lag. Det synes ikke Magnus Wolff Eikrem er merkelig.

- Vi har veldig mange gode og unge spillere som er gode og dyktige fremover. Vi spiller veldig fin fotball og kommer til mange sjanser. Nå har vi begynt å score på de også, så da er vi begynt å få mål. Det er jo veldig positivt, smiler han til Nettavisen.

Solskjær er enig i flere av betraktningene til midtbanespilleren.

- Vi må bare stenge igjen litt mer bak, sier Solskjær, vel vitende om at Molde har sluppet inn hele tolv mål flere enn sine trønderske konkurrenter.

- Er det det som skiller dette fra en sølvkamp og ikke en gullkamp?

- Ja, kanskje, men vi har ikke vært effektive i år. Vi har hatt enormt med sjanser og sjansestatistikken tenker jeg vi leder suverent. Det er å bli litt mer effektive og være mer kynisk i enkelte faser av enkelte kamper, så blir dette bra, sier den tidligere måljegeren.

Mest sett siste uken