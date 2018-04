Southampton snytt for scoring da Chelsea tok seg til FA-cupfinalen

Burde fått godkjent utligning: - Keeperen er ingen hellig ku!

CHELSEA - SOUTHAMPTON 2-0:

Olivier Giroud sto for et øyeblikks magi og sikret Chelsea billett i FA-cupfinalen med sin scoring et halvt minutt ut i andre omgang av søndagens semifinale mot Southampton på Wembley.

Scoringen var av det briljante slaget, da franskmannen i ubalanse tråklet seg forbi fire Southampton-forsvarere og trillet ballen i åpent mål - og det før halvparten av tilskuerne engang hadde rukket å sette seg ned etter pause.

Alvaro Morata kom inn ti minutter før slutt, og sikret seieren med scoring etter bare to minutter på banen.

- Ja, det var meningen

- Eden ga meg en god pasning, så jeg ville forsøke noe. Jeg kunne se forsvarerne, og det var heldig, men ja - det var det jeg forsøkte på, sier Olivier Giroud om sin karusell med Southampton-forsvarerne tidlig i andre omgang, ifølge BBC.

Lagkameraten Hazard avviser imidlertid at Chelsea vil være fornøyd med et eventuelt cupgull, slik som sesongen har utviklet seg.

- Nei, vi vil avslutte på topp fire og vinne FA-cupen. Det er målet, sier belgieren etter at finalebilletten er sikret.

Snytt for utligning

Men Chelsea-jubelen kunne fort vært stilnet et drøyt kvarter før slutt. Da somlet nemlig lagets keeper Willy Caballero ballen over sin egen målstrek, i en duell med Southamptons Charlie Austin, men dommer Martin Atkinson valgte å blåse frispark imot Austin for angrep på keeper.

Av tv-bildene var det imidlertid vanskelig å se at Southampton-spissen gjorde noe som helst galt, annet enn å hoppe opp sammen med Caballero.

«Det er ikke et frispark imot Caballero!» raste Viasats fotballekspert Jan Aage Fjørtoft på Twitter.

«Austin-mål! Skulle ha vært mål! En keeper er ikke en hellig ku!» fortsatte han.

That is NOT a free kick on Caballero!!!! Austin GOAL!!!! Should have been GOAL.



A keeper is NOT a HOLY COW — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) April 22, 2018

Willian i tverrliggeren

Chelsea gikk offensivt til verks på Wembley, og etter sju minutter fosset de blåkledde fremover på en kontring. Ballen ble spilt ut til Willian på høyrekanten, og inne i 16-meteren skar brasilianeren innover i banen og forsøkte skuddfoten.

Halve Wembley var i ferd med å slippe jubelen løs, men i stedet for å suse inn i nettet traff ballen tverrliggeren, og Southampton slapp med skrekken.

Og Willians forsøk forble også omgangens største sjanse. Chelsea hadde ballen mest, og sto også for det høyeste tempoet, men klarte ikke å tvinge seg forbi Southamptons forsvarsmur.

Kjedelig første halvdel

Bare tre minutter etter Willians skudd var Eden Hazard nær ved å få avslutte fra kloss hold, men en takling i siste liten fratok belgieren scoringsmuligheten.

Etter hvert kom dessuten laget fra sørkysten bedre med i spillet, og alt i alt var det helt greit at lagene gikk til pause uten scoringer etter en småkjedelig førsteomgang.

Men om de første 45 var et lite gjesp, startet andre omgang med et godt, gammeldags pang.

Giroud = Messi

Et halvt minutt var spilt da Eden Hazard på akrobatisk vis fikk dempet et innlegg videre til Olivier Giroud. Franskmannen var ute av balanse, men klarte på magisk vis å tråkle seg forbi fire(!) Southampton-forsvarere, pluss keeper Alex McCarthy, og nærmest liggende tuppe ballen i det tomme nettet.

Se på Olivier Giroud! Han er jo nede i knestående to ganger, men holder balansen, utbrøt Viasat 4-kommentator Morten Langli.

Scoringen vekket oppsikt også hos den tidligere superspissen og nå fotballekspert for BBC, Gary Lineker.

Giroud just turned into Messi...sort of. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 22, 2018

«Giroud forvandlet seg nettopp til Messi... på en måte», meldte Lineker på Twitter, og dessverre for Southampton viste ikke Shane Long de samme tekniske ferdighetene i den andre enden av banen.

Noen minutter senere slo nemlig Ryan Bertrand en lang ball oppover, og plutselig var Long helt alene med Chelsea-keeper Willy Caballero.

Spissens forsøk på å dra seg forbi keeperen ble imidlertid fullstendig ødelagt av et helt håpløst førstetouch, og ballen forsvant langt utover dødlinja.

Snytt for scoring

Men nå måtte Southampton framover på banen, og laget satte inn et press for å få utligningsmålet på Wembley. Siste halvdel av andre omgang var det Southampton som kjørte kampen, og 20 minutter før slutt fikk laget enorme muligheter til en utligning.

Først var det innbytter Nathan Redmond som fyrte av et knallhardt skudd fra 20 meter. Keeper Caballero var i ubalanse, men fikk en kroppsdel på ballen, og fikk dermed sendt den på tvers av mål og utenfor.

På den påfølgende corneren var Southampton enda nærmere mål.

Hjørnesparket endte opp i et høy ball mot mål, som Caballero gikk ut for å plukke. I duell med Charlie Austin fomlet imidlertid Chelsea-keeperen bort ballen, og det så ut til at den gikk over mållinja.

AKROBATISK: Olivier Giroud ga Arsenal ledelsen med en Messi-aktig scoring.

Dommer Martin Atkinson valgte imidlertid å blåse frispark til Caballero, uten at det så ut til at Southampton-spissen gjorde noe galt.

- Jeg mener Caballero fomler ballen i eget nett, og at det ikke er frispark imot Austin, sa Viasat-kommentator Langli etter å ha sett reprisen opptil flere ganger.

Morata sikret seieren

Og nå skjedde det mye på Wembley.

Kort tid senere kom Alvaro Morata inn på banen, og brukte to minutter på å trygge Chelsea-seieren med en lenge etterlengtet scoring.

Like etterpå fikk Southampton en gigantsjanse til redusering, men uheldigvis for dem gikk ballen - billedlig nok for dagen - i stolpen og ut.

Så var det Morata som fikk alle sjansers mor til å øke til 3-0, men avslutningen fra kloss hold gikk i et Southampton-bein på streken.

Uansett ble dete Chelsea-seier, som dermed møter Manchester United i FA-cupfinalen på samme arena 19. mai.

