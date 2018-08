Spansk media: - Barcelona nære ved å sikre seg Arturo Vidal

Har tidligere blitt koblet veldig tett med Inter i Italia.

Det hevdes av flere kilder både i spansk og generell internasjonal presse at Barcelona er i ferd med å sikre seg den chilenske landslagsspilleren Arturo Vidal.

Det var den spanske avisen Sport som først skrev om Barcelonas interesse i chileneren, og hevder i sin artikkel at klubben har forflyttet seg raskt etter å ha blitt avvist av PSGs Adrien Rabiot.

Barcelona har denne sommeren blitt koblet mye med den unge franske midtbanespilleren, men mye kan nå tyde på at de heller ha pekt seg ut Bayern Münchens nummer 23.

Inters drøm



Også Gianluca di Marzio bekreftet på sine sider at den chilenske midtbanedynamoen er ønsket av Barcelona, og det ser ut til at katalanerne kan gjennomføre årets andre «ran».

Det har nemlig vært rapportert i lang tid at Inter har vært langflate etter Vidal, og har klargjort avtalen for chileneren. Det har siden også blitt meldt at Vidal fort kan komme som et alternativ til Luka Modric, som også er ønsket i Milano.

Nå kan mye tyde på at Inter i hvert fall ikke får Vidal, skulle interessen fra Barcelona være seriøs. Sport hevder i sin artikkel at Barcelona betaler rundt 30 millioner euro (rundt 300 millioner kroner) for Vidal.

Dette er da andre gangen på kort tid at Barcelona snyter en italiensk klubb for det som har sett ut som en sikker signering. Roma trodde tidligere i sommer at de hadde signert Malcom fra Bordeaux.

Bekreftet enighet



Såpass langt gikk Roma at de bekreftet enighet mellom seg selv og den franske klubben for overgangen til den brasilianske angriperen. Siden ble det rapportert at Barcelona hadde meldt seg på i tolvte time.

Da Barcelona-interessen ble kjent, skal Malcom ha valgt å signere for de regjerende spanske seriemesterne. Dermed ble Roma sittende igjen uten noe som helst. Såpass forbanna skal Roma ha vært at de har vurdert å melde inn Barcelona og Bordeaux for ulovligheter rundt overgangen.

Det har lenge blitt spekulert i hvorvidt Vidal kunne være tilgjengelig på en overgang fra Bayern denne sommeren. Etter at Leon Goretzka ble klar fra Schalke 04, så har det vært ventet at Vidal fort kan bli den som ofres.

Skulle 31-åringen komme inn portene på Camp Nou vil han bli Barcelonas fjerde signering denne sommeren. Tidligere har Arthur, Clément Lenglet og nevne Malcom alle kommet inn i den katalanske hovedstaden.

