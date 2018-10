Spanske medier: - Conte tar over Real Madrid

5-1-tapet mot Barcelona søndag kan ha fått begeret til å renne over for Real Madrid-ledelsen.

Real Madrid har hatt en horribel start på sesongen, da de ligger på en 9.-plass på tabellen i den spanske ligaen, etter ti spilte kamper. Real-manager, Julen Lopetegui, har slitt kraftig med å få det beste ut av «Los Galcticos», etter at han tok over som manager i sommer.

Søndag kveld tapte Lopeteguis mannskap 5-1 mot erkerivalene Barcelona, på Camp Nou. Det bitre tapet skal ha fått det til å renne over for Real Madrid-ledelsen, skal vi tro de spanske mediene Marca, AS og flere andre. Favoritten til å erstatte den spanske manageren er Antonio Conte, melder mediene samstemte. Conte har vært uten jobb siden han fikk sparken i Chelsea tidligere i år.

SLITER: Julen Lopeteguis dager i Real Madrid skal være talte, ifølge spanske medier.

Kan bli klar mandag

Real Madrids fotballpresident, Florentino Perez, skal ifølge den spanske avisen sette seg ned med fotballklubbens direktører og diskutere Lopeteguis erstatter, som etter all sannsynlighet blir Antonio Conte. Marca melder at Conte kan bli klar for klubben så tidlig som kommende mandag.

La Liga-ekspert og fotballkommentator Petter Veland er en av de som har fulgt nøye med på Lopeteguis situasjon. Han har også fått med seg hva flere spanske medier erfarer og skriver blant annet på Twitter: - Når media er SÅ samstemte, viser det seg som oftest å stemme.

Status søndag kl. 20.40:



MARCA: Lopetegui får sparken i morgen. Conte inn.

AS: Lopetegui får sparken, og Conte erstatter.

Onda: Lopetegui får sparken, og Conte offentliggjøres i morgen.

SER: Lopetegui får sparken, og Conte blir erstatter.

Cope: Conte flyr fra Egypt til London. pic.twitter.com/JbF2kcO7PN — Petter Veland (@ViasportVeland) October 28, 2018

1) Ingen. Når media er SÅ samstemte, viser det seg som oftest å stemme.

2) Nei. — Petter Veland (@ViasportVeland) October 28, 2018

Problemer i Chelsea



Conte har måttet ordne opp i flere problemer med gamleklubben, Chelsea, den siste tiden. Om Conte hadde tatt over Real Madrid i sommer ville han gått på en finansiell smell, på grunn av klausuler i kontrakten han hadde med laget han førte til topps i Premier League i 2016/17-sesongen. De problemene skal nå være løst melder Marca.

Den tidligere Chelsea-treneren har oppholdt seg i Egypt den siste tiden, men skal nå være på vei til hjemstedet sitt i London, for å få orden i sysakene, før han vender blikket sørover.

Antonio Conte skal med andre ord snu den vonde trenden i Real Madrid-laget og få vinnermentaliteten tilbake hos spillerne med sin sterke personlighet. Men først må han få jobben.

Conte heading to London from Egypt. Tomorrow Lopetegui will be sacked and he will take over https://t.co/QTHmmROiNA — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 28, 2018

