Spår stor karriere for Stabæk-komet: - Han er majestetisk

Tobias Børkeeiet (19) har for alvor slått gjennom denne sesongen. Den høyreiste spilleren har kvaliteter som får eksperter til å ta frem store ord.

VASA (Nettavisen): - Det er gøy å se at jeg har klart å ta nivået.

Tobias Børkeeiet er ydmyk når han snakker med Nettavisen om sitt store gjennombrudd i norsk fotball.

Før sesongen hadde han ikke vært på banen i et eneste eliteserieminutt, men har i løpet av kort tid spilt seg til fast plass på Stabæk-laget.

Totalt er det blitt 14 kamper på 19-åringen denne sesongen, de seks siste fra start på blåtrøyenes midtbane.

- Majestetisk

Fotballekspert Joacim Jonsson følger Eliteserien tett. Nå spår han en lysende fremtid for den storvokste midtbanespilleren.

- Han er en majestetisk spiller, en midtbanegeneral. Han har ekstremt god nærteknikk, er en herlig pasningsspiller og nesten like god med begge bein. Han dunker baller fra side til side, er smart, god i duellspillet og rydder bra unna på dødball, er den rosende attesten fra Jonsson overfor Nettavisen.

Den svenske eksperten mener naturligvis at unggutten fortsatt har noe å jobbe med, og nevner frekvensen i nærspillet som et av punktene som må bli bedre.

Likevel er Jonsson trygg på at stortalentet har kvaliteter som kan sikre ham en stor karriere.

- Han er en herlig spillertype som må være superinteressant for mange klubber. Skal jeg sammenligne han med en spiller som vi kjenner meget godt, så blir det Celso Borges, mener Jonsson.

Han får ekspertstøtte fra Eurosports Petter Bø Tosterud, som også med interesse har fulgt Børkeeiets utvikling denne sesongen.

IMPONERTE: Joacim Jonsson (t.v) og Petter Bø Tosterud har latt seg begeistre av Tobias Børkeeiet denne sesongen.

Tosterud forteller at han har sett alle kampene Børkeeiet har spilt i år og for lengst satt et kryss ved ungguttens navn.

- Jeg synes han har vært blant de mest stabile av de nye talentene som har dukket opp, og han er kommet inn med en voksen ro i Stabæks midtbaneledd. Det har de manglet litt etter at de hadde fysiske Tortol Lumanza tidligere. Jeg er veldig imponert over de valgene Børkeeiet tar med ball, han får rytme i spillet og virker som en veldig klok spiller, sier Tosterud til Nettavisen.

- Minner om Thorsby

Eksperten har som flere andre lagt merke til 19-åringens imponerende fysikk, alderen tatt i betraktning.

- Det er det som gjør ham ekstra interessant, sammenlignet med andre av de mer teknisk elegante spillerne som kommer opp i lignende kull. Tobias er annerledes og har den fysiske pakken på plass, sier han.

Tosterud har fått med seg at Kjetil Rekdal har sammenlignet ham med Sander Berge, men Eurosport-eksperten ser likheter til en annen norsk fotballprofil også.

- Han kan minne om Morten Thorsby også. Jeg synes det bor veldig mye i ham, spesielt de defensive ferdighetene kombinert med basisferdighetene. Da kommer fort de offensive ferdighetene etter hvert også, mener Tosterud.

TAR FOR SEG: Tobias Børkeeiet er ikke lett å skubbe seg på. Her i kamp mot Bodø/Glimt tidligere i år.

Børkeeiet var suspendert i Norges første EM-kamp, men var tilbake på laget da Norge vant 3-2 mot Finland i andre kamp. Da var han blant Norges beste spillere.

Unggutten er 188 cm høy, og tror han er ferdigvokst i lengden. Sammenligningen med Sander Berge setter han pris på, men vil ikke ha for mye fokus på likheten til Norges midtbanegeneral på A-landslaget.

- Det er blitt nevnt en del i media, men samtidig må man være sin egen spillertype og sette sitt eget preg på sitt eget spill, mener han.

Vraket håndball

Der Sander Berge kunne blitt basketspiller, hadde også Børkeeiet mulighet til å bli god i en annen idrett enn fotball. Han er oppvokst i en håndballfamilie og hadde talent også i den sporten.

- Vi vant NM med Stabæk da jeg var 15, og jeg hadde nok et lite talent i håndball også. Men jeg valgte å satse på fotball da jeg var 15-16 år, forteller han.

- Hvorfor vant fotballen?

- Det vet jeg ikke. Kanskje det ble for mye håndball oppgjennom siden jeg var i en håndballfamilie. Det var bare fotballen som trakk det lengste strået, svarer han.

Børkeeiets midtbanemakker i Stabæk, Hugo Vetlesen (18), er mektig imponert av det han har sett av lagkameraten denne sesongen.

Ungt midtbanesamarbeid

De to er venner også utenfor banen og har spilt sentral midtbane sammen med på Stabæks juniorlag, Stabæk 2 og nå i Eliteserien.

- Jeg har spilt ved hans side i ganske mange år nå, og vi har en god kjemi både på og utenfor banen. Det er gøy å se at han har tatt steg, for han har møtt litt motgang tidligere, sier Vetlesen til Nettavisen.

- Vi er to litt forskjellige typer og utfyller hverandre bra, mener Børkeeiet om samarbeidet.

Han mener det er for tidlig å si noe om hva slags planer den ferske Stabæk-treneren Henning Berg har for ham. Men førsteinntrykket av mannen med 100 landskamper for Norge er godt.

- Henning virker veldig bra, man merker at han har vært i gamet lenge. Han har kontroll på sakene sine og vet hva han vil ha, jeg tror det blir veldig bra når han får satt sitt preg på laget, sier unggutten.

Selv om han høster mye ros fra både medspillere og eksperter, stresser han ikke med å komme seg til en større klubb.

- Jeg har det veldig fint i Stabæk nå, får spille mye og utvikler meg hver dag. Det er kun det jeg tenker på, sier han.

Norge møter Italia i den siste kampen i gruppe A, søndag 1730. Norge ligger på tredjeplass med tre poeng etter de to første kampene. Italia topper gruppa med seks poeng og full pott.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken