Sparket: Mauricio Pellegrino ferdig i Southampton

Etter bare ni måneder i jobben er den 46 år gamle argentineren løst fra oppgavene.

Det bekrefter Southampton mandag kveld.

Klubben har slitt stort i lang tid, og ligger i skrivende stund fjerde sist på Premier League-tabellen med stusselige 28 poeng på 30 kamper.

Det betyr at de står med halvannet bein plantet i nedrykksstriden. Pellegrinos siste kamp ble 0-3-tapet mot Newcastle lørdag.

På de siste ti kampene har det bare blitt én seier, og nå har altså Southampton bestemt seg for å finne en ny person til å føre skuta videre.

Det er ennå ikke kjent hvem som overtar jobben etter argentineren.

- Mauricio Pellegrino sparket. Ikke overraskende. Var ganske sikker på at jeg kommenterte hans siste kamp på lørdag. Sparkingen av Puel nøkkelen her. Det var en tabbe, skriver TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter mandag kveld.

Pellegrino har tidligere trent Valencia, Estudiantes, Independiente, Alaves, i tillegg til å jobbe som assistent i Liverpool og Inter.

Som aktiv spiller var 45-åringen i klubber som Barcelona, Liverpool og Valencia.

Pellegrino overtok jobben etter Claude Puel, som fikk sparken for ni måneder siden. Nå har altså klubben sparket manageren for andre gang på under ett år.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 12, 2018

Mest sett siste uken