Spisslegende mener ingen vil savne Zlatan i VM

Denne uken ble det klart at Zlatan Ibrahimovic ikke blir del av den svenske VM-troppen som reiser til Fotball-VM i Russland i juni.

Den svenske superstjernen hadde frem til da flørtet med muligheten om å gjøre landslagscomeback to år etter at han spilte sin forrige landskamp.

Debatten rundt hvorvidt 36-åringen burde vært med i Sverige-troppen er allerede i full gang.

- Hadde ødelagt hele laget

Den tidligere storscoreren Christian Vieri, mannen som sendte Norge ut av VM i 1998 med sin matchvinnende scoring, er i alle fall klar i sin tale.

- Han hadde ødelagt hele laget. Dette laget har kvalifisert seg til VM uten ham. Jeg liker Ibra, men ingen kommer til å savne ham. Det finnes andre fenomenale spillere, sa italieneren i en debatt på beIN Sports natt til lørdag.

Vieri, som i 1999 ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Lazio til Inter for 49 millioner euro, mener spillerne som var med i kvalifiseringen også bør spille selve turneringen.

- La de unge spillerne få sjansen. Det er de som har kvalifisert Sverige til VM, sa Vieri ifølge Aftonbladet.

KLAR TALE: Christian Vieri mener ingen kommer til å savne Zlatan Ibrahimovic i VM. Her er italieneren sammen med Jazzma Kendrick på en tennisturnering i Roma.

Tidligere United-keeper uenig

Den tidligere Manchester United-keeper Gary Bailey, som også var med i samme debatt, var imidlertid uenig med Vieri.

- Sveriges landslagstrener kan komme til å angre på at han ikke tok ham med når de har blitt slått ut for at de ikke klarte å score mål, mener Bailey.

Sverige havnet i samme gruppe som Tyskland, Sør-Korea og Mexico, og det er ventet at de gule og blå må kjempe om andreplassen bak tyskerne.

Svenskene spiller sin første kamp mot Sør-Korea mandag 18. juni i en kamp som sendes på NRK 1.

