Sponsor sparker Bendtner

Det bekrefter danske BT mandag.

Nicklas Bendtner har jobbet som ambassadør for ID Hair, som selger hårvoks. De har nå trukket seg fra samarbeidet med dansken, på grunn av «det voldelige sammenstøtet» som skal ha skjedd i København natt til søndag.

«Som følge av det voldelige sammenstøtet mellom Nicklas Bendtner og en taxisjåfør i København og som senere ble politianmeldt har ID Hair med omgående virkning opphevet samarbeidet med Nicklas Bendtner», skriver bedriften i en pressemelding.

Bendtner har vært frontfiguren for ID Hair i under ett år, men det er nå over. Samarbeidet begynte i oktober 2017, hvor det ble bekreftet at han skulle fronte produktet i to år.

Skal ha blitt anmeldt for vold

Årsaken til at Bendtner har fått sparken fra sponsoren sin er grunnet at han skal ha slått til en taxisjåfør natt til søndag. Dansken skal ha slått til sjåføren såpass hardt at Bendtner brakk kjeven hans.

RBK-spissen vil bli kalt inn på teppet for å svare for seg til klubbens styre tirsdag. Da vil det avgjøres om han vil bli straffet for de angivelige handlingene sine.

Politiet i Danmark har bekreftet at det er kommet en anmeldelse, men ikke at det er Bendtner som er anmeldt. Taxiselskapet, DanTaxi, har imidlertid identifisert fotballstjernen som mannen anmeldelsen omhandler.

- Kan bekrefte alvorlig overfall

Det var søndag at nyheten sprakk om at Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner skulle være anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København.

Det bekreftet taxiselskapet DanTaxi til bt.dk.

- Jeg kan bekrefte at det er vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sa kommunikasjonsdirektør Rasmus Krochin til nettstedet.

Krochin ville ikke utdype noe mer til Nettavisen, verken rundt saken eller tilstanden til taxisjåføren.

Tilbake i Trondheim tirsdag

Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, sa til NTB at klubben da var blitt gjort kjent med episoden.

- Vi er gjort kjent med at Nicklas har vært involvert i en episode i København natt til søndag, sier hun.

- Nå jobber vi med å skaffe fakta i saken, sier Dyrhaug videre.

Hun la til at hva som skjedde videre, var helt avhengig av hva slags informasjon som kom fram i saken.

Til TV 2 forteller Dyrhaug at Bendtner har oppført seg eksemplarisk under sin kontraktsperiode med Rosenborg. Om hun kan si det samme tirsdag kveld er ikke sikkert, da Bendtner blir kalt inn på tappet tirsdag, for å svare for seg.

– Nicklas er tilbake i morgen. Da setter vi oss ned sammen med ham, så får vi se hva vi gjør videre, sier Tove Moe Dyrhaug til TV 2.

FORHOLD OVER: Nicklas Bendtner og Kasper Christensen da avtalen med IdHAIR ble gjennomført i oktober i fjor. Nå er kontrakten avbrutt.

Har vært stille

Bendtner har ikke sagt noe om hendelsen i media, men kontaktet RBK søndag for å fortelle om hendelsen. Mandag kom Rosenborg ut med en pressemelding, hvor de forklarte at all fakta ikke er kommet på bordet ennå. Derfor avventer de situasjonen inntil videre.

RBK skrev at de er trygge på at det danske rettssystemet håndterer saken på riktig måte.

Det er under en måned siden Bendtner sist reklamerte for merkevaren ID Hair fra Instagram-kontoen sin:

