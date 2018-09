Sørloth om Palace-benkesliting: - Hodgson har sagt jeg skal få en viktig rolle

Alexander Sørloth (22) venter tålmodig på å få sjansen fra start i årets Premier League-sesong. Fra manager Roy Hodgson er signalene gode.

SANDVIKA (Nettavisen): Den norske spissen har nemlig slitt med å spille seg inn på Crystal Palace-laget siden overgangen fra Midtjylland.

Denne sesongen har den tidligere Glimt- og RBK-spilleren vært på banen i alle fire ligakamper for Premier League-klubben, men alle fire har vært som innbytter.

- Det går egentlig greit i Palace, jeg venter bare på å få min første 90-minutter i ligaen, forhåpentligvis kommer den snart, sier han til Nettavisen.

Hodgson-prat

Han har fått starte én kamp, borte mot Swansea i ligacupen, og svarte med å score sitt første Palace-mål og bli matchvinner.

Etter kampen tok manager Roy Hodgson en prat med nordmannen.

- Han sa til meg at han er veldig fornøyd. Men det vi snakker om, det er ikke sikkert alt bør komme ut i media, sier han.

Signalene fra den tidligere England-manageren har nemlig vært gode lenge. Sørloth føler at han spiller under en manager som har tro på ham.

- Han sa til meg før seriestart at jeg ville få en viktig rolle denne sesongen, og jeg håper jeg etter hvert får sjansen og tar vare på den, sier han.

Han er glad han nå er ferdig med maset om når den første scoringen skulle komme. Selv om han fikk et feilaktig annullert mål mot Chelsea forrige sesong, er målet i ligacupen hans første offisielle mål for klubben.

- Det var veldig deilig. Det ga meg selvtillit og gjorde at jeg kunne slippe ned skuldrene, sier han.

Lagerbäck-advarsel

Landslagssjef Lars Lagerbäck følger spissens situasjon i Palace nøye. Han lar seg ennå ikke stresse av mangelen på sjanser fra start for 22-åringen.

- Det er tøff konkurranse i disse klubbene, og jeg synes fortsatt ikke det er noen fare. Hvis man tenker landslaget, kikker vi veldig mye på det de presterer når de er her. Men blir det en lang periode med lite spilletid må vi vurdere om vi skal ta dem ut eller ikke, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Landslagssjefen mener samtidig det finnes en grense for hvor lenge man kan gå uten regelmessig kamptrening for å bli tatt ut på landslaget.

- Det kommer an på spilleren selv, hva han har for slags kvaliteter og hva han gjør på trening. Men det er aldri bra om de får en lang periode uten spilletid, før eller senere må vi da plukke dem bort, sier han.

SCORET: Alexander Sørloth viste seg frem da han fikk sjansen i ligacupen.

På Selhurst Park kjemper den norske 22-åringen i hovedsak mot Christian Benteke (27) om spilletiden. Den storvokste Premier League-profilen, som blant annet har en fortid i Liverpool, har imidlertid blitt vaksinert mot å score.

Ifølge WhoScored er Benteke på pallen over spillere med flest skudd uten å score mål denne sesongen. Så langt har belgieren startet alle fire kampene, men uten å score.

- Venter bare på sjansen

Det siste kalenderåret har spissen faktisk bare funnet nettmaskene tre ganger på 33 kamper.

- Fortjener du mer spilletid enn det du får, Sørloth?

- Jeg kan kun snakke for meg selv, og som sagt venter jeg bare på å få sjansen. Når jeg får den skal jeg ta den med begge hender, sier han.

Nå venter Kypros i Nations League for den sindige trønderen og lagkameratene på landslaget. Sørloth er ikke sikker på at han starter, og beskriver spisskampen for Norge som beinhard. En drøy time før kampstart bekrefter også landslaget at Sørloth starter kampen på benken.

- Det er spisser som scorer mål og spiller i gode klubber, og den siste tiden har spisskampen vært veldig tøff. Det er sånn det skal være, sier han.

- Hvor mange poeng er målet i de to kampene som venter mot Kypros og Bulgaria?

- Seks. Fire er akseptabelt, men vi går for å vinne begge, sier han.

Kampen mot Kypros spilles torsdag 20.45. TV 2 viser kampen i Norge.

SJEFEN: Alexander Sørloth får gode tilbakemeldinger fra Roy Hodgson.

